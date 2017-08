Dit beest van 390 kilo heeft ruim 200 pk!

Móet haast wel goddelijk rijden.

Dus je overweegt de aanschaf van een rappe 911 of een Lotus Exige om nu en dan een trackday mee te pikken? Wacht nog even met het zetten van je handtekening, want dit apparaat is mogelijk nog gaver. Het is een Griiip G1. Zegt je waarschijnlijk niks, maar het is genoeg om te weten dat de G1 wordt aangedreven door de 1.000 cc V4 uit een Aprilia RSV4.

Het blok levert iets meer dan 200 pk’s en is voor zover we hebben kunnen achterhalen standaard. Met volle tank en alle andere vloeistoffen aan boord weegt de Griiip G1 slechts 390 kilogram. Reken maar dat dat vooruit én de hoek om wil als een malle.

De G1 doet mee aan de behoorlijk rappe Formula X-klasse, waarin de auto meteen z’n debuutrace winnend afsloot. Je kunt er in Italië eentje kopen voor slechts 52.900 euro. Valt best mee, toch? Jammer alleen dat ‘ie niet straatlegaal is.

Dank aan @mrhyde voor het tippen!