Hoe je wordt afgezet bij het afkopen van je leasecontract

Leasemaatschappijen weten hoe ze je een poot uitdraaien.

Uit onderzoek van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is gebleken dat veel leaserijders teveel betalen bij het afkopen van het contract, bijvoorbeeld als van baan wordt gewisseld. De gemiddelde afkoopsom bedraagt een stevige 11.000 euro, terwijl dat 4.991 euro zou moeten zijn.

Het gaat hierbij echter om werknemers die overstappen naar een ander bedrijf en hun huidige leasecontract niet mee kunnen nemen. Wie binnen het bedrijf van baan wisselt en een nieuwe leaseauto krijgt of wie het huidige contract meeneemt naar de nieuwe werkgever, zal geen afkoopsom hoeven te betalen.

Zoals je zult begrijpen blijft een leasemaatschappij met kosten zitten als een contract voortijdig wordt beëindigd. Om die kosten te ondervangen wordt de reeds genoemde afkoopsom in rekening gebracht en die ligt in veel gevallen veel te hoog.

VZR heeft onderzoek gedaan onder meer dan 25.000 leden en kwam tot bovenstaande resultaten. In het ergste geval werd zelfs een bedrag van 25.000 euro in rekening gebracht waar de kosten slechts 7.288 euro bedroegen. Wie binnenkort overstapt doet er verstandig aan om de reële kosten in kaart te laten brengen. Dat kan een hoop financiële narigheid voorkomen.