Koop deze 458 met een geweldig kleurtje

Hier worden wij vrolijk van.

V8 Ferrari’s zijn, vooral de types na de F355, vrij racy en je ziet dergelijke wagens vaak in een opvallende kleur. Rood, geel, een streepje, je kent het wel. Deze tint zagen we echter nog niet eerder op een 458 Italia en het mag gezegd worden: de lakkleur lijkt een compleet andere auto van de 458 te maken. En dat bedoelen we positief!

De verkoper meldt trots dat het gaat om de kleur verde abetone. Interieur en remklauwen zijn stemmig zwart gehouden. Misschien een tikkie zakelijk, maar wel neutraal en bij langere ritten gaat het waarschijnlijk ook niet tegenstaan.

In de bips schuilt natuurlijk die atmosferische V8 waar met de komst van de 488 (rijtest) afscheid van genomen is. 578 pk’s, 0-100 km/u in 3 tellen rond en een topsnelheid van 325 km/u. Weinig redenen dus om deze Ferrari te laten staan, of het moet zijn dat je (net als ik) geen 174.950 euro kunt missen.