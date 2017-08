Dit ding heeft de grootste motor die Ferrari ooit bouwde

Het roemruchte Can Am kampioenschap bracht ons enkele van de meest brute racers die de wereld ooit zag. Deze Ferrari 712 is daar een fraai voorbeeld van.

Over de technische regels die golden in de hoogtijdagen van de Can Am racerij kunnen we kort zijn: die waren er eigenlijk niet. Fabrikanten kwamen met bizarre racers op de proppen. Denk bijvoorbeeld aan de Porsche 917/30 die tijdens kwalificaties goed was voor een slordige 1.500 pk! Volgens velen is dit dan ook de sterkste raceauto die ooit aan de start van een race verscheen, dragracers en andere exoten niet meegerekend.

Ferrari nam eveneens deel aan de Can Am en deze 712 was de auto die het de 917/30 en andere brute racers lastig moest maken. Onder de kap lag een vette 6,9 liter V12 zonder turbo’s. Daarmee wilden de Italianen het opnemen tegen het geblazen geweld van Porsche en de Chevrolet V8’s met een cilinderinhoud van ruim 8 liter. Je leest het goed: da’s meer dan een liter inhoud per cilinder.

Het chassis was iets minder exotisch. De basis van de 712 was vrijwel gelijk aan die van de meer bekende 512 racer waarmee bijvoorbeeld aan Le Mans werd deelgenomen. De V12 leverde ongeveer 750 pk (in 1971/’72, mind you), maar dat was helaas niet genoeg om het Porsche lastig te maken. Mario Andretti haalde er een vierde plaats mee in 1971 en dat was eigenlijk het enige wapenfeit van de Ferrari.

Een jaar later werd de 712 aan een privéteam verkocht. Porsche ging in de tussentijd echter volle bak door met de ontwikkeling van hun racebeest terwijl met de Ferrari amper was gereden. Het behoeft dan ook geen uitleg dat er geen aansprekende resultaten meer werden gehaald met deze bijzondere auto.