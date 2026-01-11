Autoblog.nl

Video: Ik zal je auto even sneeuwvrij maken!

Als je het zelf niet doet, dan maar een ander.

Rijden met sneeuw op de ramen. Dom, want deze SUV veroorzaakt bijna een aanrijding. De dashcammer laat het er niet bij zitten en bewijst de SUV een vriendelijke dienst..

  2. Jozo zegt

    En bedankt!

    Had gisteren iets soortgelijks. Auto met de voorruit die alleen aan de bestuurderskant sneeuwvrij was, rechterkant zat nog helemaal onder. Niet handig als je rechtsaf moet.

