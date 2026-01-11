Verkoopcijfers BMW in de lift, maar niet dankzij BMW

Het hoofdbestuur van BMW mag de managers van een paar BMW-divisies opslag geven voor de groene verkoopcijfers.

Het hoofdkantoor van BMW blikt terug op wat het merk heeft gedaan in 2025. En natuurlijk in absolute cijfers belangrijk: hoe veel auto’s zijn er verkocht? Welnu, alle cijfers worden gepresenteerd. En het belangrijkste: BMW zit in de lift qua cijfers. Alleen niet dankzij, eh, BMW. Hoe zit dat?

BMW in de plus

Om met het getal der getallen te beginnen: BMW wist 2.463.715 auto’s te bouwen en verkopen in 2025. Daaronder worden alle divisies van BMW onderscheiden: BMW, M, MINI, Rolls-Royce, Electrified (hybride), BEV en Motorrad. Een paar hiervan zitten flink in de lift, een paar hiervan lieten het toch wel een beetje afweten. Waaronder het hele BMW zelf.

Er werden namelijk ten opzichte van vorig jaar 1,4 procent minder BMW’s verkocht. Van alle merken bij elkaar hadden 2.169.761 exemplaren een BMW-logo, waaronder dus M, i, en hybride. Het merendeel van alle auto’s dus, maar nog steeds een kleine daling. Toch lijkt dat niet te liggen aan de subdivisies.

Met 213.457 verkochte auto’s is BMW M bijvoorbeeld met 3,3 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiermee maakt het aantal verkochte M’s bijna tien procent uit van de totale verkopen. De echt hardste stijger is MINI: daar werd 17,7 procent extra van verkocht ten opzichte van vorig jaar op 288.290 stuks. Waarmee het aantal MINI’s juist ver boven de 10 procent van het totale aandeel zit. De verklaring hiervoor is logisch: zowel de Cooper als Countryman zijn volledig nieuw en blijken een schot in de roos te zijn, alsook de nieuwe Aceman om het populaire segment net onder de Countryman op te vangen.

Ook de geëlektrificeerde en volledig elektrische BMW’s zaten in de lift ten opzichte van vorig jaar. 8,3 procent extra hybrides, met een totaal van 642.087 verkochte auto’s. En ook meer BEV’s dan vorig jaar: 442.072 stuks. Ook hier geen verrassingen: vrijwel elke BMW is er inmiddels met een hybride aandrijflijn en ook modellen uit de i-serie blijven scoren. De verliezen zitten hem dus vooral in de BMW’s zonder geëlektrificeerde aandrijflijnen en het derde BMW-merk: Rolls-Royce. Al heeft dat laatste geen gigantisch effect: het betreft een daling van 0,8 procent op een totaal van 5.664 verkochte auto’s. En ten slotte: met 202.563 verkochte units noteerde ook BMW Motorrad een daling van 3,7 procent.

China

Een andere verklaring voor waarom puur BMW minder zoden aan de dijk zette dan vorig jaar: een daling van 12,5 procent qua verkopen in China. Een belangrijke markt, waar BMW 625.527 auto’s wist te slijten. In het hele Azië viel het ook tegen met een daling van 9,3 procent: 871.550 auto’s in totaal. Op het Amerikaanse continent wordt juist een stijging van 5,7 procent gepakt, met vijf procent extra in de VS (508.221 auto’s in Amerika, 417.638 in de VS). Europa blijft het grootst fan van BMW: 1.016.360 auto’s, een toename van 7,3 procent. Duitsland pakt de hoogste stijging qua cijfers, met 290.472 verkochte auto’s is er 8,7 procent meer verkocht dan vorig jaar.

Samenvattend qua verkoopcijfers voor BMW: meer M, veel meer MINI, meer (P(H))EV en toch minder BMW’s, maar alles bij elkaar opgeteld wel een kleine plus.