Dit ding is stiekem jullie favoriete BMW

Je zou het niet zeggen, maar het is echt waar.

Dit karretje waar de fun vanaf springt is namelijk eigenijk gewoon een E39 540i zonder koetswerk. Okรฉ, natuurlijk heeft BMW ook nog de 507 gemaakt, verschillende machtige M3’s, de E9 3.0 CSL, de M1, de Z8 en nog meer van dat soort bolides waar je portemonnee dezer dagen een rolberoerte van krijgt. Maar de E39 (aankoopadvies) is toch een van die betaalbare bakken die menig AB-lezer een warm hart toedraagt. @casperh himself heeft er per slot van rekening ook een.

De E39 heeft veel kwaliteiten en erin rijden is zeker geen straf, maar een onvervalste funcar kan je het niet noemen. Tenminste, niet voordat je de mannen van Krowrx erop loslaat. Zij ontdoen de E39 van vrijwel alles wat ‘ie niet nodig heeft om zichzelf te bewegen. Los van een motor en chassis bestaat de BMW Exo genaamde creatie alleen uit een setje lampen, een stoel, een vervaarlijk ogende bouwsteiger en het originele dashboard.

Volgens Krowrx weegt het ding zo’n beetje de helft van de auto waarop ‘ie gebaseerd is, wat neerkomt op een kleine duizend kilo. De V8 met 286 pk weet daar vast wel raad mee. Het beste nieuws: volgens Krowrx kan je praktisch elke auto bij hen brengen en doen ze een soortgelijke conversie voor ongeveer 2.500 Dollar. Eerder namen ze ook al een Ford Mustang en Mazda RX-8 onder handen. Cynici zullen waarschijnlijk zeggen dat de gemiddelde staaldief dit werk met liefde gratis voor je doet. Ons lijkt het echter wel een toffe optie als je bijvoorbeeld een verroest scheurijzer voor je huis hebt staan.

Bedankt Vincent voor de tip!