Hoezee! Bonhams veilt deze Ferrari 312 T

Ferrari is het enige huidige F1-team dat al meedoet sinds het begin van de klasse in 1950. Het team heeft een legendarische naam en weet zich doorgaans verzekerd van een prettig budget. Geen wonder dus dat de Italianen vrijwel altijd bij de favorieten voor de titel worden geschaard. Maar als je een blik werpt op de kampioenschappen die het team behaald heeft, zie je dat die vaak vlak achter elkaar behaald zijn. Tussen die periodes van grote successen liggen ook ellenlange periodes waarin het team niet met de hoogste eer ging strijken. Deze 312 T5 markeert min of meer de overgang van zo’n succesperiode naar een periode waarin Ferrari ruim twintig jaar geen rijderstitel meer pakte.

De 312 T5 was de auto die Ferrari inzette in het F1-kampioenschap van 1980 en daarmee tevens de laatste iteratie van de legendarische 312 T die ingezet is in de F1. Er is ook nog een 312 T6 gebouwd met zes wielen, maar die heeft het uiteindelijk nooit geschopt tot inzet tijdens races.

De 312 T stamde echter al uit 1975. Dat jaar werd de eerste 312 T, ontworpen door de Mauro Forgieri, ingezet in het F1 kampioenschap. Dat wil zeggen: de eerste drie races van dat jaar werden nog afgewerkt met de oude 312B. Bij een vergelijkende test bleek de ‘T’ echter sneller te zijn, dus kreeg die in het vervolg de voorkeur. Dat was de juiste beslissing, want Niki Lauda won er vijf races mee en zijn teamgenoot Clay Regazzoni één. Het was voldoende voor zowel de rijderstitel (voor Lauda) en de titel bij de constructeurs.

In de jaren die volgden won Ferrari met geupdate versies van de 312 nog 27 racees, drie constructeurs-titels en twee rijders-titels. Het hadden wellicht drie rijders-titels moeten zijn, maar zoals bekend ging het in 1976 mis voor Lauda op de Nürburgring en ging James Hunt er met de titel vandoor in zijn McLaren. Lauda zette dat in 1977 recht door zijn tweede titel te pakken, maar nam aan het eind van dat seizoen afscheid van het team.

Het stokje werd overgenomen door Jody Scheckter, een Zuid-Afrikaan die in het begin van zijn carrière te boek stond als een brokkenpiloot maar inmiddels wat rustiger was geworden. Dat kon echter niet gezegd worden voor zijn teamgenoot Gilles Villeneuve, die snel was, maar ook wild. Desalniettemin hadden Jody en Gilles een goede verstandhouding met elkaar. Villeneuve was in 1979 vaak sneller dan Scheckter, maar schikte zich in zijn rol als tweede man. Hij dacht waarschijnlijk dat zijn tijd nog wel zou komen…Maar dat is een ander verhaal. Jody pakte de titel en Ferrari wederom het WK bij de constructeurs, met een forse voorsprong op Williams.

Er waren dan ook niet per se redenen om te denken dat de 312 T aan het einde van zijn Latijn was. Alan Jones won in de Williams weliswaar vier van de laatste zes races, maar de Schekter en Villeneuve wonnen er samen twee van de laatste drie in respectievelijk Italië en Amerika. Ferrari moet dus gedacht hebben dat de 312 T4 met wat updates ook nog wel in 1980 ingezet kon worden als 312 T5.

Maar dat werd een deceptie van jewelste. Ferrari verzoop in 1980 volledig in het geweld van de andere teams met hun turbo-motoren en/of side-skirts. Zowel Villeneuve als Scheckter wonnen in 1980 niet alleen geen enkele race, ze stonden zelfs niet één keer op het podium. Met de trotse nummer 1 op de neus kwam Scheckter niet verder dan twee puntjes en een 19de (!) plaats in het WK. Teamgenoot Villeneuve wist met zijn spectaculaire rijstijl iets meer uit de 312 T5 te halen, maar ook hij kon geen wereldwonderen verrichten: 14de met 6 punten. Voor 1981 ontwikkelde Ferrari snel de 126C met turbotor in de staart.

Zo kreeg de 312 T dus niet het verdiende afscheid. Te lang doorgaan, het blijft een risico voor succesvolle sportievelingen. Maar maakt het met de kennis van nu wat uit dat de T5 niet zo succevol was als de eerdere T’s? Bekijk de foto’s van bovenstaande auto waarmee Scheckter acht races reed in 1980 (iemand heeft er later de naam en het startnummer van Villeneuve op geplakt) en beslis zelf wat je daarvan vindt. Mocht je trouwens goed in de slappe was zitten kan je het exemplaar op de kop tikken. Moet je wel het hoogste bod neerleggen als Bonhams de auto later deze maand veilt tijdens de Monterey Car Week.