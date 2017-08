Victoria Verstappen werkt nu ook voor Red Bull

It's a family affair.

Wie weet richt Max als hij klaar is met zijn eigen F1-carrière wel een eigen F1-team op, maar voor het zover is begint Red Bull Racing momenteel al steeds meer op Verstappen Racing te lijken. Naast Max verzekerde het team zich eerder al van de diensten van pa Jos, die een rol heeft gekregen als talentscout van de renstal.

Maar Red Bull kan maar niet ophouden met Verstappen’s vleugels banen geven. Op Instagram gooide Max er vandaag een fotootje uit van zijn zusje, met de op de achtergrond een kartonnen versie van zichzelf. De foto wordt vergezeld door deze tekst:

“Another Verstappen joined the @redbullned family! Good luck little sis and remember… Big brother will be watching you! 😉”

Wat Victoria precies gaat doen bij Red Bull weten we niet, maar waarschijnlijk iets met Social Media. De zus van Max postte voorheen regelmatig video’s op Youtube en houdt Max zijn Instagram-pagina bij tijdens raceweekends. Red Bull is al best goed in het uitbuiten van de nieuwerwetse media-kanalen, maar wellicht kan de jonge Victoria een nieuwe markt voor ze aanboren als moderne tiener.

Blijft alleen nog de onvermijdelijke vraag over: wat zou opa Frans allemaal nog kunnen doen voor Red Bull?