Dit grijze jaren 80 rallyicoon met digitale dash maakt je hebberig!

Dit grijze jaren 80 rallyicoon op Marktplaats is zeldzaam en maakt je hebberig!

Ja dat waren nog eens tijden! De rallyauto’s uit de jaren tachtig zijn snoepjes! De persoonlijke favoriet van ondergetekende is de Lancia Delta Integrale, maar de occasion die we hier op Marktplaats vonden is een goede tweede.

Het betreft hier de eerste Audi Quattro. Oftewel de Urquattro. Het aangeboden exemplaar is uit 1986, heeft slechts 80 duizend kilometer op de teller en is volledig origineel.

Hebberig!

Van deze Stone Grey-kleurige Audi Quattro kun je alleen maar hebberig worden. Het is een plaatje en er is geen krasje op te bekennen. Hij is uit de privécollectie van de verkoper en volledig gerestaureerd met behoud van originaliteit en met oog voor detail, aldus de aanbieder. Als wij zo eens naar de foto’s kijken dat kunnen we dat alleen maar beamen.

De iconische vierwielaangedreven coupé heeft onder de motorkap een 200 pk sterke 2.2 vijfcilinder turbomotor. De kleur Stone Grey is origineel, maar wel opnieuw aangebracht bij de restauratie. De auto heeft een origineel en volledig werkend digitaal dashboard én je zit er met de klimaatverandering lekker koel bij, want hij heeft airco. Niet verkeerd voor een auto uit 1986.

Rallyverleden

We kennen de Audi Quattro natuurlijk vooral van zijn roemruchte rallyverleden. De Audi Quattro is hét icoon dat de rallysport op z’n kop zette. Begin jaren ’80 kwam Audi met iets waar niemand aan dacht: vierwielaandrijving in een rallywagen.

De concurrentie had het nakijken. De Audi was iedereen op gravel, sneeuw of modder de baas. Met de brullende vijfcilinder turbo en namen als Mikkola, Mouton en Röhrl achter het stuur, pakte Audi wereldtitels en eeuwige roem. De Quattro was rauw, bruut en revolutionair – en zette meteen de toon voor álle snelle Audi’s die volgden.

Dat stukje rallyverleden en nostalgie kun je kopen als je 129.950 euro naar de verkoper in Leeuwarden brengt. Misschien niet goedkoop, maar dan heb je wel een stukje unieke Audi-historie in bezit en daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan. Koop dan?