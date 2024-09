Dit jaren ’80-icoon was je vergeten (maar staat te koop!)

Een coupé die schreeuwt dat ‘ie uit de jaren ’80 komt, maar wat was het ook alweer? Je kan hem in ieder geval kopen!

De mythische status van de Japanse sportauto kwam bij het grote publiek pas in de jaren ’90. Daarvoor deden de Japanners al hun best om toffe sportwagens te bouwen, maar het lukte lang niet altijd. Net voordat de sportwagen-gekte op gang kwam in Japan kwam Mitsubishi in ieder geval met een toffe invalshoek.

Mitsubishi Starion

En dat was de Mitsubishi Starion. Gepresenteerd in 1982 en het was toen best een bijzonder apparaat. Je kon hem eigenlijk ietwat bescheiden of exotisch maken: een bescheiden 2.0 viercilinder zonder turbo of de knaller: een 2.6 liter grote versie van de G54B (4G5) viercilinder, met ook nog eens een turbo. Goed voor een heuse 198 pk. En dat was des tijds best wat.

ESI-R

En dan had je ook nog een dikke versie van de dikste versie, vrij letterlijk. De Mitsubishi Starion was er namelijk ook als ESI-R. Dan kreeg je een widebody mee in de heerlijke jaren ’80 hoekige stijl die de rest van de auto ook had. Een bijzonder ding was het altijd, maar met die widebody is het een lekkere klassieker.

Kopen

Nu duikt er een Mitsubishi Starion die alle vakjes aan vinkt op Marktplaats. Originele Starion? Check. 2.6? Check. ESI-R? Check. Wit op wit, wat het ding puik staat? Check. Goede staat en volgens de eigenaar compleet aangepakt om roestvrij te blijven? Check en check. Daarmee is deze Starion, één van de 159 exemplaren uit 1989, best een zeldzame kans.

Helaas merk je dat ook aan de prijs. Deze Mitsubishi Starion ESI-R moet nog 24.950 euro kosten. En dan moet je zelf regelen dat er een Nederlands kenteken op komt. Moet geen probleem zijn, maar het wordt er allemaal ook niet goedkoper op. Check de advertentie van de Starion op Marktplaats.