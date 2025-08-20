Hoelang gaat Lamborghini nog door met de V12? Nou..

De Lamborghini V12 is de beste uitvinding sinds gesneden brood.

Nelly Furtado zong het al in 2006. All Good Things Come to an End. Ook dikke atmosferische motoren behoren ooit een keer tot het dinosaurustijdperk. Maar het liefste zien we deze beslissing nog zo lang mogelijk gerekt worden. Het goede nieuws? Bij Lamborghini ook.

Sinds de jaren ’60 is het de glorieuze soundtrack achter de Countach, Diablo, Murciélago, Aventador en tegenwoordig de Revuelto. Toen die laatste in 2023 zijn debuut maakte, beloofde Lamborghini plechtig dat de atmosferische twaalfpitter in ieder geval tot 2030 zou blijven. Maar inmiddels schuift dat horizonnetje alweer wat verder op. Hoezee.

Tijdens Monterey Car Week liet productbaas Matteo Ortenzi aan Motor1 weten dat de V12 voorlopig niet van het toneel verdwijnt. Sterker nog, Lamborghini kijkt verder dan 2030 met de twaalfcilinder, aldus Ortenzi. Volgens hem is de V12 simpelweg te belangrijk voor een merk als Lamborghini.

Hybride redt de V12

De sleutel tot het verlengen van de levensduur ligt bij elektrificatie. De Revuelto is niet voor niets een plug-in hybride. In principe kun je er weinig op tegen hebben. De elektromotoren zorgen voor extra vermogen en het is de enige joker die een merk kan trekken om de uitstoot onder de strengere regels te krijgen. Zonder hybride-hulp, geen V12.

Dat gaat trouwens verder dan Europese wetgeving. Lamborghini kijkt nadrukkelijk naar wereldwijde normen, waaronder strenge emissie-eisen vanuit China. Als kleine fabrikant heeft Lamborghini simpelweg niet de luxe om voor elk land een aparte oplossing te bouwen.

EV-plannen teruggeschroefd

Fans van verbrandingsmotoren juichen bij het feit dat Lamborghini zijn volledige EV-plannen wat naar beneden heeft bijgesteld. Oorspronkelijk zou in 2028 de eerste volledig elektrische Lambo verschijnen, gevolgd door een elektrische Urus in 2029.

CEO Stephan Winkelmann heeft die tijdlijn inmiddels wat afgezwakt. De kans is groter dat het eerst plug-in hybrides worden in plaats van volledig elektrisch. Dat is nu eenmaal wat de markt wil. Kijk bijvoorbeeld naar een merk als Maserati, dat met een zooitje onverkoopbare volledig elektrische modellen zit opgescheept.

Dat betekent dus dat de toekomst van Lamborghini vooralsnog draait om een combinatie: hybrides om de uitstoot in toom te houden, maar altijd met een ronkend hart van staal. Een compleet elektrische stier duurt dus nog even. Dat is maar goed ook. Er is niks mis met elektrisch rijden, maar bij een supersportwagen voelt het toch wat klinisch.

Hoe lang dat ‘verder dan 2030’ precies is, durft niemand bij het merk nog te zeggen. Uiteindelijk zullen ook in Sant’Agata de regels en marktdruk onverbiddelijk toeslaan. Maar voorlopig geldt: zolang er V12’s brullen in Italië, blijft Lamborghini trouw aan zijn DNA.