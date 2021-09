Dit is de CUPRA Tavascan Extreme E Concept

Een hele mond vol. Maar de CUPRA Tavascan Extreme E Concept is wel een voorbode van wat CUPRA allemaal gaat maken, de komende tijd.

Veel nieuws van CUPRA vandaag. Laten we beginnen met het eerste. Dat is deze CUPRA Tavascan Extreme E Concept, die vandaag werd gepresenteerd op de IAA in München. Het is en volledig elektrische offroader die zoals de fabrikant zelf zegt “een vingeroefening is voor het design dat CUPRA gaat gebruiken voor het toekomstige CUPRA Tavascan SUV productiemodel.”

En de Tavascan ziet er niet alleen futuristisch uit, ook onder de verf is er gebruik gemaakt van speciale materialen. We quoten CUPRA weer even, zij zeggen er dit over. “Het materiaal dat CUPRA gebruikt is duurzamer, nog beter te repareren en makkelijker aan te passen.”

Om welke materialen dit dan precies gaat, is niet duidelijk. Maar wie zijn wij om aan de woorden van CUPRA te twijfelen? Overigens zullen we in 2024 heus wel weten wat die materialen nou zijn, dan staat de productieversie van de 100% elektrische Tavascan in de showrooms.

CUPRA in 2030 volledig elektrisch

Dan het volgende nieuwtje over CUPRA dat vandaag wereldkundig werd. Over 8 jaar en een paar maanden is namelijk de hele line-up van het merk elektrisch. Dat wil zeggen, alle CUPRA’s die dan van de band rollen hebben een stekker en geen verbrandingsmotor.

Dat doen ze vanzelfsprekend in samenwerking met de zustermerken van VAG. Het is de bedoeling dat er in 2025 jaarlijks 500.000 elektrische stadsauto’s worden geproduceerd door het concern. Dus dat zijn Volkswagens, Seats, Skoda’s, een Audi hier en daar en wellicht ook een Bentley. Mochten die een stadsauto gaan maken natuurlijk…

De productie van de eerste volledig elektrische CUPRA, de Born, is inmiddels gestart. Nee, niet bij VDL NedCar in Born, deze lopen in het Duitse Zwickau van de band.

Da’s dan wel weer jammer, het had zo mooi kunnen zijn!