Smart Concept kun je eigenlijk geen Smart meer noemen

Wat is er aan de hand in deze wereld? Lotus gaat SUV’s bouwen en Smart komt nu ook met een eigenaardig concept.

Denk de logo’s even weg en probeer vervolgens te raden naar welk merk auto je kijkt. Dikke kans dat er van alles in je opkomt, behalve het merk Smart. Dat mark staat immers bekend om hun zeer compacte stadsauto’s. Nu groeiden die modellen ook wel door de jaren heen, maar een SUV is toch het andere uiterste.

Om te kunnen overleven in een zwaar concurrerende markt gaat zelfs een merk als Smart aan de SUV met dit concept. Het is wat lastig om de auto zo te plaatsen aan de hand van digitale plaatjes, maar deze auto komt in het kleine, compacte segment. Nog steeds kun je het geen kleintje noemen overigens. De auto is 4,29 meter lang, 1,91 meter breed en 1,69 meter hoog. De SUV heeft een wielbasis van 2,75 meter.

De Smart Concept #1 is de volledige benaming van deze auto. Het is meteen het nieuwe offensief van het merk. Daarmee kiest het merk voor een radicaal nieuwe richting. Neem bijvoorbeeld alleen al die 21-inch wielen. 21-inch op een Smart. Dit klinkt zo gek op heel veel manieren. In het interieur is er plaats voor vier inzittenden. Volgens Smart is het echter zo dat de latere productieauto ruimte zal kunnen bieden aan vijf inzittenden.

Het is een volledig elektrische auto en een rijdende computer. De ECU kan namelijk voor 75 procent gestuurd worden via over the air software updates. In de toekomst kan de actieradius bijvoorbeeld via een update verbeterd worden. Net als nieuwe functionaliteiten voor de auto. Eigenlijk zoals we dat al jaren van Tesla kennen bijvoorbeeld.

Over de aandrijflijn is niets bekend. Net als over de verkoopstart. Eerst maar eens het productiemodel afwachten. China zal de belangrijkste markt worden voor deze auto. De ontwikkeling komt dan ook grotendeels op het conto van Geely in China.