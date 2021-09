Lezersvraag: Wat is jouw favoriete autogerelateerde podcast?

Radio luisteren is uit. Podcasts luisteren is in. Er zijn er inmiddels ook al duizenden. Daarom de lezersvraag van vandaag; wat is jouw favoriete autogerelateerde podcast?

Vroeger, toen ik nog een jonge (en slanke) Nicolasr was, luisterde ik vrijwel de hele dag naar de radio. Thuis, op de fiets, in de klas, overal. Ik zette zelfs op de vrijdag mijn wekker voor Jeroen van Inkel op Veronica. Ik was een enorme fan van het medium, zou je kunnen zeggen.

Later luisterde ik ook professioneel veel naar de radio. Ik heb jarenlang in die industrie gewerkt. Al kon ik dat eigenlijk geen werken noemen, want als je iets doet waar je heel veel van houdt, is dat niet meer dan een betaalde hobby. Zoals het moet zijn!

Zelfs als ik na een lange dag werken naar huis reed, luisterde ik naar de radio. Er zat wel een cd-speler in mijn auto, maar die gebruikte ik alleen in het buitenland, waar ik de Nederlandse radiostations niet kon ontvangen.

Maar nu is er de podcast

Inmiddels is het 2021 en woon ik in dat al eerder genoemde buitenland. Hier hebben ze geen Radio 538 of BNR. Tuurlijk, je kan streamen, maar dat vind ik op een vreemde wijze niet zo leuk. Weet ook niet waarom. Misschien omdat je die lekkere ruis op de FM mist ofzo. Zoiets zal het wel zijn.

Dus luister ik hier tijdens het rijden veel naar podcasts. Niet alleen naar autogerelateerde podcasts, maar die zitten er ook zeker tussen. Je zou kunnen zeggen, de podcast heeft mijn automobiele leven flink verrijkt.

Wat is mijn favoriete autogerelateerde podcast?

Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Oh nee, twee. Als eerste is het heerlijk om naar onze eigen @wouter te luisteren in De Nationale Autoshow. Dat kan live op BNR Nieuwsradio, maar ook als podcast. Lekker luisteren wanneer het mij uitkomt.

Maar mijn ultieme favoriet is wel onder de vlag van dezelfde zender, maar dan gemaakt door Bas van Werven en Carlo Brantsen. Juist ja, BNR Petrolheads. Iedere week een uur geklaag over wat er nu weer kapot -en gerepareerd- is aan een van hun vele (semi) klassiekers, de autoherinnering van de week (week week) en natuurlijk de geluidjes van de machinist. Ik geniet er altijd weer met volle teugen van.

Wat is jullie favoriete autogerelateerde podcast?

Dat is natuurlijk de lezersvraag van de week (week week). Puur uit interesse, maar ook een beetje uit eigenbelang. BNR Petrolheads duurt maar een uurtje en ik zit wekelijks langer dan dat in de auto. Misschien brengt een van jullie me nog op ideeën!

En dan als bonus-lezersvraag; vinden jullie dat Autoblog ook een eigen podcast moet hebben? En zo ja, wat wil je daarin horen?

We zijn benieuwd!