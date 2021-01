Dit is de goedkoopste Audi RS6 met V10 van Nederland - Autoblog.nl

De snelheidsmeter van deze Audi RS6 met V10 loopt door tot een indrukwekkende 330 kilometer per uur. De kilometerteller is echter nog indrukwekkender in dit geval…

Deze Audi RS6 van de generatie C6 die we via onze mailbox na een tip van @rachid tegenkwamen, doet ons toch weer denken dat de piek voor petrolheads achter ons ligt. Want ja, de nieuwe C8 RS6 is natuurlijk ook blubberdik, maar deze C6 was destijds pas écht een blepper. Onder de met box flares uitgeruste koets verschuilt zich een V10 van 5.0 liter met 580 pk. Met die ‘Lamborghini motor’ was de Audi destijds de koning van de dikke E segment Duitsers.

De auto kwam op de markt in 2008, eerst alleen in Avant vorm. Pas later dat jaar, samen met de facelift van de C6 A6, kwam er ook een RS6 sedan bij. Die was over het algemeen al wat minder geliefd en werd na deze generatie dan ook niet meer geleverd. In 2011 was het helaas al klaar met de productierun van de C6 RS6. In de fabriek in Neckarsulm moest plaats gemaakt worden voor de productie van de A7.

De reeds genoemde tienpitter baseert op de V10 die ook in de S8 en S6 lag, maar heeft dankzij een andere krukas een kleine 200 cc minder inhoud. Wel heeft de motor nu, net als bij Lambo, dry sump smering in plaats van wet sump smering. Tevens zij er twee turbo’s op het blok geschroefd, die met een relatief milde 0,7 bar blazen. Handige Harry’s konden dat laatste getal makkelijk een beetje opschroeven en daarmee onheumige hoeveelheden Pferde uit het blok peuren.

De koper van dit blauwe exemplaar wist waarschijnlijk dat hij veel ging rijden en heeft daarom een verstandige keuze gemaakt. Door de sedan te kiezen, is het opgegeven verbruik namelijk niet 14,0 liter per 100 kilometer, maar 13,9 liter per honder kilometer. Kijk, dat scheelt toch weer. Als we even zouden aannemen dat het verbruik klopt, wat natuurlijk niet het geval is, dan is er alsnog 341.977 / (100 / 13,9) = 47.534 liter dode dino door het blok heen gevloeid in een dikke tien jaar. Lekker man.

@rachid vond de auto op schadeautos.nl. Dat is wel apart, want bij de beschrijving staat dat ‘ie los van de torenhoge kilometerstand schadevrij is. Wel zit er een Belgisch kenteken op, dus je zal nog even wat BPM formulieren moeten invullen nadat je 18.500 Euro overmaakt. Zou jij je er je vingers aan branden?