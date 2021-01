Tesla Cybertruck en Semi komen te laat - Autoblog.nl

De S, 3, X en Y krijgen dit jaar geen gezelschap van de Tesla Cybertruck en de Tesla Semi.

Afgelopen week was er voor het eerst in een lange reeks hosanna-momentjes voor Tesla opeens een klein tegenvallertje op te tekenen. Hoewel er voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een keer winst geboekt over een jaar, viel de hoogte van die winst beleggers tegen. De nog altijd torenhoge beurswaarde van Tesla bleek daarna toch ook omlaag te kunnen sukkelen, in plaats van alleen parabolisch omhoog te schieten.

Cybertruck

Maar ja, Musk beloofde er meteen bij dat Tesla de afzet in de komende jaren dik gaat uitbouwen. En hij kreeg een beetje hulp van Sleepy Joe Biden, die zoals verwacht heeft aangekondigd stappen te willen zetten om verbrandingsmotoren in de ban te doen. De gelifte Model S en Model X, inmiddels beide wat lang in de tanden, kunnen de verkopen misschien een boost geven. Maar echte dikke verkoopaantallen zouden op het conto van de Tesla Cybertruck kunnen komen.

Tesla moet nog even wat dingetjes nabestellen

Echter, die Cybertruck, die gaat er dit jaar niet komen. In ieder geval zeker niet in groten getale. De bizar ogende pickup werd in 2019 voorgesteld aan het publiek op memorabele wijze. Musk beloofde massaproductie in 2021, maar we zijn inmiddels aanbeland in dat jaar en Tesla heeft de machinerie om de auto te maken nog niet besteld. Musk denkt nog dat er ‘met geluk’ wat exemplaren in dit jaar gemaakt kunnen worden, maar behalve de fanb0iZ gelooft niemand dat waarschijnlijk meer. In ieder geval onze collegae van Jalopnik niet, die Musk als volgt quoten:

If we get lucky, we’ll be able to do a few deliveries toward the end of this year, but I expect volume productions to begin in 2022,” Musk said. “We finished almost all of the Cybertruck engineering. So we’re no longer iterating at the design center level or design level. We’ve got the designs fixed. We will soon order the equipment necessary to make the Cybertruck work. We’re actually going to be using even bigger Tesla machines for the rear body of Cybertruck because we’ve got, obviously, it’s a bigger vehicle and you’ve got a long truck bed. So we’ll be using an 8,000-ton casting press for the rear body casting as opposed to 6,000-ton for Model Y. Elon Musk, moet nog even wat errands runnen

Heeeeeeeeeeeeeeeet!

Ook Tesla’s Semi, de elektrische vrachtbak die in 2019 op de markt zou komen, laat op zich wachten. Volgens Elon ligt dat aan gebrek aan batterijcellen. Walmart en UPS moeten dus nog even wachten op hun nieuwe vervoer. Maar goed, er was natuurlijk ook goed nieuws deze week. De Tesla Roadster, waarvan Elon in 2017 zei dat ze ‘m al aan het bouwen waren, komt misschien wel dit jaar op de markt! Heeeeeeeeeet.