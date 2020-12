Dit is de nieuwe BMW 4 Serie Cabrio prijs - Autoblog.nl

Het is koud en nat buiten. De ideale omstandigheden om de prijs van de BMW 4 Serie Cabrio aan te kondigen.

Inmiddels zijn we wel bekomen van die grille, toch? Misschien ben je wel van mening dat het mooi is én durf je je te laten zien in een open 4 Serie. Vandaag heeft BMW de prijs van de 4 Serie Cabrio bekendgemaakt. Een goed moment om het model ook meteen met zijn concurrenten te vergelijken.

De voordeligste BMW 4 Serie Cabrio staat voor 61.252 euro op de stoep. Dat is uiteraard exclusief eventuele opties. Het gaat hier om de 420i met een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 184 pk. Tja, daar hoef je het dak niet voor open te doen. Ook de soundtrack van de 420d (63.836 euro) en de 430i (65.926 euro) zal niet heel inspirerend zijn.

De echte pret beleef je met een zes-in-lijn en die komt met de 374 pk sterke M440i xDrive Cabrio. Meteen staat de BPM-zweep klaar en mag je bukken, want het voorlopige topmodel kost maar liefst 92.208 euro. Een heftige meerprijs in vergelijking met zijn minder krachtige viercilinder broertjes. Op termijn krijg je natuurlijk ook de M4 Cabrio die meer dan een ton gaat kosten.

De nieuwe BMW 4 Serie Cabrio staat vanaf 13 maart 2021 in de showroom.

BMW 4 Serie Cabrio prijs – Concurrentie

Maar ja, wat doen de anderen? Zowel Mercedes als Audi hebben een C-klasse Cabrio en A5 Cabrio met eveneens vier- en zescilinder motoren. In het geval van Mercedes kun je zelfs nog een V8 krijgen met de C63S Cabrio.

De Mercedes C-klasse cabriolet is er vanaf 56.568 euro. Dan heb je een schrale 156 pk viercilinder tot je beschikking. De C400 maakt het pas echt leuk, met een 333 pk zescilinder voor 81.551 euro. De C43 AMG met 390 pk kost 106.271 euro.

Audi’s A5 Cabrio begint bij 57.010 euro voor de 35 TFSI. Dat is een 150 pk viercilinder turbomotor. De 40 TFSI met 204 pk kost 64.070 euro. Een stapje daarboven zit de 45 TFSI quattro met 265 pk voor 73.980 euro. De S5 Cabriolet met 355 pk kost maar liefst 111.260 euro.

Al met al is de BMW 4 Serie Cabrio prijs vrij scherp in vergelijking met zijn concurrenten. Vanaf 13 maart staat het model in de showroom.