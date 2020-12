Huh: BMW zet Mercedes in het museum - Autoblog.nl

Zijn ze nu helemaal gek geworden of is hier iets anders aan de hand? In BMW Welt is opeens een Mercedes EQC te vinden.

Een blik op de kalender leer dat het geen april is. Wel december en dat betekent dat je verplicht lief moet doen. In elk geval reden voor marketing bobo’s om allerlei zoetsappige dingen uit de kast te trekken. BMW en Mercedes zijn daardoor een kortstondige relatie aangegaan. Geen zorgen, vanaf januari vliegen ze elkaar gewoon weer in de haren. Bij wijze van.

Om de kerstgedachte hoog te houden is er tijdelijk een Mercedes EQC in BMW Welt te vinden. Als auto’s konden praten en denken had het best een leuke reactie opgeleverd van al BMW’s in het museum. Want opeens staat de EQC tussen al zijn ‘vijanden’.

Mercedes-Benz doet iets vergelijkbaars met de nieuwe BMW iX3. De elektrische SUV is geplaatst tussen een zee aan Mercedes-modellen. Liefhebbers van beide merken reageren vooralsnog positief op sociale media.

Het is jammer (maar logisch voor marketing doeleinden) dat beide modellen hun brave modellen met elkaar uitwisselen. Wij petrolheads hadden natuurlijk liever gezien dat BMW bijvoorbeeld een M8 Cabrio afleverde aan Mercedes, terwijl een AMG GT Black Series in BMW Welt zou worden gereden onder luid gegrom.