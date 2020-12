Belgisch grootste automagnaat Roland D’Ieteren overleden - Autoblog.nl

Vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat Roland D’Ieteren op 78-jarige leeftijd is overleden.

Zo bekend als Pon is onder Nederlandse autoliefhebbers, zo bekend is de naam D’Ieteren onder Belgische autofans. Het was Roland D’Ieteren die met zijn bedrijf verantwoordelijk was voor het importeren van auto’s van de Volkswagen Groep in België. De ondernemer is op 78-jarige leeftijd te komen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus, zo berichten Belgische media.

D’Ieteren was een man die het niet zo had op rentenieren. Met een geschat vermogen van 1,1 miljard euro kon de ondernemer al vroeg achter de geraniums gaan zitten. Dat was echter niet zijn ding. Sterker nog, de 78-jarige was pas vier jaar met pensioen. Hij was 44 jaar, in de periode van 1972 tot en met 2016, werkzaam bij het familiebedrijf. Het stokje werd overgegeven aan zijn zoon, Nicolas D’Ieteren.

Het familiebedrijf zelf is een stuk ouder en werd opgericht in 1805, aanvankelijk als koetsenbouwer. Na de Tweede Wereldoorlog werd de focus verplaatst op het importeren van auto’s. Eerst Volkswagen, later Porsche.

De vergelijking met Pon is daardoor niet onterecht. Net als het familiebedrijf in Nederland, verzorgt het Brusselse bedrijf D’Ieteren vandaag de dag de import van Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley en Lamborghini. Roland D’Ieteren behoorde met zijn geschatte vermogen tot de top 30 rijkste Belgen.