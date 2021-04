Dit is de Rimac C_Two in het echt (video) - Autoblog.nl

De bizarre Kroatische Rimac C_Two is eindelijk in het vlees gespot en op video vastgelegd.

De dames en heren bij Rimac nemen hun tijd met de ontwikkeling van de C_Two. Dat is ook niet zo gek, want het is een ontzettend complexe elektrische machine. Het concept werd aangekondigd in 2018. Dat is inmiddels toch alweer vier jaar geleden. Als de auto in dat jaar was uitgebracht had het nu een facelift gekregen.

Rimac heeft in die tussentijd echt niet stilgezeten. Sterker nog, een marktlancering van het model lijkt nabij. Tot nu toe zagen we de Rimac C_Two vooral op computerplaatjes en in officiële video’s van het merk zelf. Maar een exemplaar op de openbare weg in het vlees werd nog niet eerder gezien. Tot nu. YouTuber crospotter13 kwam de C_Two tegen in het centrum van Zagreb in Kroatië. De auto werd niet in een rijdende toestand gefilmd, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.

Met al die auto’s van tegenwoordig met een enorme grille of luchthappers, oogt de C-Two verrassend rustig. Of Rimac nog dingen gaat wijzigen aan de specs van de elektrische hypercar is afwachten. Toen het model werd voorgesteld sprak het merk over twee elektromotors met een systeemvermogen van 1.914 pk en 2.300 Nm koppel. In minder dan 12 seconden weet de elektrische auto de 300 km/u aan te tikken. Er worden naar verluidt 150 stuks gemaakt en de auto was in 2018 al drie weken na onthulling uitverkocht.