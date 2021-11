Rimac maakt de Nevera lekker smerig

Je hebt een Rimac Nevera, een 1.914 pk sterke hypercar, die sneller is dan zo’n beetje alles op het asfalt. Waar test je die? In de modderput natuurlijk!

Rimac heeft zijn stempel wel gezet op de auto-industrie. Het Kroatische bedrijf wil bewijzen dat je zeer begeerlijke auto’s kunt maken die volledig elektrisch zijn. Dat werkt: vele merken hebben al interesse getoond in hun techniek en het bedrijf zelf groeit ook lekker door. Daardoor kwam ook de deal met Bugatti aan bod.

Rimac Nevera

Dat terwijl Rimac nog steeds bezig is met de eerste auto die écht het verschil moet maken. Na de Concept One waarvan maar een handjevol waren, moet de Rimac Nevera iets meer verkocht worden. Dat is de productienaam van de Concept Two of C_Two. Dit is de elektrische hypercar die nog steeds voor duizelingwekkende cijfers zorgt. 1.914 pk en van 0 naar 100 in 1,9 seconden, bijvoorbeeld.

Crossen

Goed, de Rimac Nevera is onderweg, maar er moet nog getest worden. Dit blauwe exemplaar is één van die testauto’s en ook media heeft kennis mogen maken met dit exemplaar. Er moet nog één ding gebeuren wat minder leuk is: de auto moet op veiligheid getest worden. Ja, deze auto gaat binnenkort zijn Waterloo vinden: best bijzonder dat je dat aan kunt zien komen.

Mate Rimac, CEO van het bedrijf, zag zijn kans schoon. Als het toch niks meer uit maakt wat de staat van deze auto is, kun je er iets leuks mee doen. Laat het nou net zo zijn dat Rimac een stuk land tot hun beschikking heeft waar een nieuwe fabriek wordt gebouwd. Zo deed Mate Rimac iets wat we wel kunnen waarderen: hij nam de Nevera eens voor een lekker rondje op het onverharde. Het resultaat is evident.

Zelf spreekt Rimac over een ‘gepast afscheid’. Wij hadden het niet beter kunnen verwoorden. Deze Rimac Nevera maakt een nobele opoffering voor zijn soortgenoten.