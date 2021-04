Deze Alfa Romeo op Marktplaats komt met een eerlijk verhaal - Autoblog.nl

Koop jij deze Alfa Romeo na het lezen van een eerlijk verhaal?

Autoverkopers hebben niet bepaald de naam de meest eervolle mensen op aarde te zijn. In sommige gevallen is dat natuurlijk terecht, maar we moeten niet iedereen over één kam scheren. Er zullen ook vast verkopers zijn die minstens net zo eerlijk zijn als onze Min-Prez. En nu we het toch hebben over de politiek; daar heeft men het tegenwoordig vaak over het vertellen van het eerlijke verhaal. Doch of we dat nou echt willen horen, of liever voorgelogen worden, is maar de vraag. Een nobele verkopert op Marktplaats neemt de proef op de som. Hij heeft namelijk een prachtige Alfa Romeo in de aanbieding, ‘met wat werk’.

Het gaat om een Bertje, kort voor Bertone, die Alfa onder ongeveer 4.623 namen aanbood van 1963 tot 1977. In dit geval betreft het een laat exemplaar (tipo 115.34) uit 1976. De 1600 GT Junior werd in 1972 gelanceerd om het gat in het gamma tussen de 1300 GT Junior en de 2000 GT Veloce op te vullen. De 1300 GT en 1600 GT kregen nu ook het dashboard van de 2000. Uiterlijk waren er nog wel wat verschillen, zoals de ontbrekende groene slangetjes op de C-pilaren. Tevens hadden de 1300 en 1600 niet de grotere achterlichtunits, maar die heeft deze unit op Marktplaats dan weer wel. Dikke tuning jungeh!

Dat Alfa de auto zo lang leverde, is op zich niet heel gek. Toen ‘ie geïntroduceerd werd, was er nog geen serieuze Duitse concurrentie. Daarbij was het een modern en fraai ding. De dubbele ronde koplampen, het simpele doch elegante design van de binnen- en buitenkant, het werkt gewoon. De auto staat dan ook op mijn persoonlijke lijstje van auto’s die ik nog ooit moet kopen. Het pijnlijke is uiteraard dat ik er al eens naar gekeken heb, maar het toen niet gedaan heb en ze nu veel duurder zijn geworden. En dat brengt ons geruisloos naar de prijs en het verhaal van deze auto.

Om te beginnen met het eerste: deze klassieke Italiaan heeft een vraagprijs van 21.000 Euro. Wat je daarvoor krijgt is een auto die loopt, schakelt, rijdt en een APK heeft, maar geen juweeltje in concours staat. Er zit nog wel wat werk aan het plaatwerk en dergelijke. Cynici zal dit waarschijnlijk niet verbazen. De verkoper omschrijft het als volgt:

In hoofdlijnen gaat het erover dat ‘ie goed rijdt, remt en schakelt en dat de APK geldig is tot begin juni 2022. Daarbij vertellen we dat er nog enige winst te behalen valt wat betreft het plaat- en spuitwerk, dat niet meer in nieuwstaat verkeert op een aantal plekken rondom de carrosserie. Echter, wanneer er de moeite wordt genomen om deze alleszins aardige en vriendelijke geprijsde Bertone op de juiste manier beet te pakken en netjes te maken, staat er weer een klassieker die vol trots zijn embleem uit Milaan draagt. Verkopert, hoopt dat deze Alfa je Cuore verovert

Durf jij ‘m aan?