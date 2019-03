Dit is de sportiefste 3 Serie tot nu toe

Kan geen M3 tegenop. Toch?

Voor wie in de jaren ’90 is opgegroeid met een Playstation of PC zal het spel ongetwijfeld kennen: TOCA. Dat was een racegame gemaakt door Codemasters die ook verontwoordelijk waren voor Colin McRae Rally, dat andere spel dat zorgde voor schoolresultaten die niet geheel conform verwachtingen waren.

TOCA was gebaseerd op het BTCC, het British Touring Car Champiosnhsip. Het BTCC is lange tijd een van de meest spannende raceklasse geweest. Er deden heel veel fabrieksteams mee en die reden ook nog eens dicht bijelkaar: je wist nooit wie er ging winnen. Tegenwoordig is het BTCC niet meer de spectaculaire (of dure!) klasse die het was, maar voor een beetje vermaak op de zondagavond absoluut de moeite waard.

Onlangs heeft BMW de nieuwste deelnemer voor het nieuwe seizoen laten zien. Normaal gesproken geen groot nieuws, maar het is nu de eerste raceauto op basis van de compleet nieuwe BMW 3 Serie waar @Wouter al eerder erg enthousiast over was. Wat deze auto helemaal leuk maakt is dat de 330i BTCC racer relatief dicht bij een reguliere 330i staat. De laatste 3 Serie die meedeed aan het BTCC was de E90, sinds 2010 deed BMW mee met de 1 Serie.