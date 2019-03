3.000 Audi-eigenaren ernstig ziek door verkeerde onderdelen?

Hoogst opmerkelijk.

Audi’s staan bekend om hun fraaie afwerking. We spreken altijd over het gebruik van hoogwaardige materialen. Dat geldt in Europa sowieso, maar in China bestaan er op dit moment twijfels.

Een artikel op het Chinese sociale media platform WeChat ging namelijk viral. Het bericht was dat er 3.000 mensen gezondheidsproblemen hadden opgelopen dankzij giftige onderdelen van hun in China gebouwde Audi’s.

Het artikel werd geschreven door de families van zes patiënten die allemaal ziek werden na het kopen van een in China geproduceerde Audi. Van de 3.000 mensen zijn er 150 ernstig ernstig ziek. Ook zijn er enkelen die problemen hebben ondervonden met de geboorte van hun kinderen. In alle gevallen is er sprake van een door FAW-Volkswagen gebouwde Audi.

Van de zes patiënten die bij Audi aan de bel trokken, zijn er inmiddels twee overleden. Het vermoeden is dat de ziekte komt door het gebruik van een giftige stof in de dempers. Volgens de Audi dealers kan hier geen sprake van zijn: alle Audi’s voldeden aan de kwaliteitsinspectie. Omdat het wel heel toevallig is dat 3.000 mensen ernstig ziek worden na het kopen van hun Audi, zijn er journalisten die op onderzoek uitgaan.

Naar het schijnt lossen deze dealers lastige vragen simpel op, door de de telefoon op te hangen. De Chinese journalist Huang Zhijie re-publiceerde de klacht van de 6 families wederom op WeChat. Naar eigen zeggen ontving hij ontelbare bedreigingen na het plaatsen van het artikel. (via: The Epoch Times)