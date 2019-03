Straatracers krijgen levenslang voor veroorzaken dodelijk ongeluk

Om met Metallica te spreken: Justice for all.

Het moge duidelijk zijn dat je met auto’s gewoon kan rijden. Sommige mensen vinden het leuk om te kijken wie het snelste kan rijden. Voor hen zijn er circuits en dragstrips. Door het gehele land verspreid.

Helaas kunnen sommige mensen geen onderscheid maken tussen een afgesloten baan en de openbare weg. Zo ook in Duitsland. In Berlijn vonden twee aspirant-coureurs het een goed idee om over de Kurfürstendamm een dragrace te houden.

Het ging helaas hopeloos mis. Met meer dan 160 km/u reden ze over de beroemde boulevard. Een van de dragracers zag een Jeep over het hoofd waar een 69-jarig persoon nietsvermoedend in reed. Deze persoon heeft het ongeluk niet overleefd. Dit gebeurde in 2017. De rechtbank achtte het destijds niet bewezen dat er met deze roekeloze actie sprake was moord.

Maar de Berlijnse staatsrechtbank oordeelde na een hoger beroep anders. Volgens de staatsrechtbank waren de twee heren nalatig om de veiligheid van de medeweggebruikers te respecteren en door hun actie brachten zij willens en wetens hen in gevaar. Beide straatracers werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

