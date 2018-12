BMW 3-serie (G20): rijtest en video

Met meer dan 15,5 miljoen verkochte exemplaren is het succes van de BMW 3-serie niet te ontkennen. Het is misschien wel de belichaming van de sportsedan, maar ook die moet iedere generatie weer bewijzen dat die typering terecht is.

Wat is het

De zevende generatie van de dreier moet zijn plek blijven bevechten in een markt die snel aan het veranderen is: de traditionele sedan met verbrandingsmotor moet het niet alleen opnemen tegen elektrische concurrenten, maar ook tegen de hele horde aan SUV’s die kopers verleiden met een hoge instap, meer ruimte en een “stoer” uiterlijk. De succesvolle historie van veertig jaar is wellicht net zo relevant als beleggingsresultaten uit het verleden.

Tegelijkertijd is de 3-serie zo’n beetje het hart van het BMW gamma en ondanks opkomst van diverse concurrenten nog steeds extreem succesvol. Het is ook het auto concept waar ik zelf het meest mee heb: de premium sport-sedan. Groot genoeg om het gezin mee te vervoeren, compact genoeg om lekker mee te sturen en ik heb waardering voor mooi afgewerkte spullen met de laatste technologie aan boord.

Hoe rijdt het

Onder leiding van Nederlander Jos van As, die de scepter zwaait over de ontwikkeling van de onderstellen van BMW, heeft BMW weer een heerlijke sportsedan neergezet. De basisingrediënten zijn in de jaren niet wezenlijk verandert: een motor in lengterichting drijft de achterwielen aan in een auto met een perfecte 50:50 gewichtsverdeling. Een goed sturende auto creëren begint bij een goede carrosserie die stijf genoeg is. Voor deze zevende generatie werd de hele koets zo’n 25% stijver en op sommige plaatsen nog meer: de topmounts aan de voorzijde zijn van gegoten aluminium en het geheel is 50% stijver. Goed voor de stuurprecisie, voor minder afrolgeluid en het geeft het onderstel een beter platform om vanaf te werken.

Ook de dimensies zijn beter geworden voor een mooi stuurgedrag: het zwaartepunt is 10 mm lager, de spoorbreedte voor is met 43mm toegenomen en achter met 21mm. Lengte en breedte namen ook toe, de hoogte is praktisch gelijk gebleven en de wielbasis is 41 mm langer.

Dat de petrolheads een belangrijke stem in ontwikkeling hebben gehad, is direct de eerste meters te merken. De motor heeft er zin in (zeker in de Sport stand), de besturing geeft lekkere feedback, het onderstel is op een lekkere manier stevig, zonder dat je uit de stoel stuitert. Er waren alleen auto’s met het M-Sport onderstel om mee te rijden, maar BMW verzekerde me dat het standaard onderstel geen vliegend tapijt (mijn eigen woorden) van de 3-serie maakt.

De enige klacht over de aandrijflijn is dat er twee cilinders te weinig zijn. Alleen de 330d en de komende M340i xDrive hebben nog de befaamde zes-in-lijn onder de bevallige motorkap. Later volgt wellicht nog halve zescilinders voor de 318i, maar voor nu is het merendeel van de dreiers uitgerust met een modale viercilinder. De 318d (150 pk) en 320d (190 pk) zijn gezien de Nederlandse fiscale haat voor diesels niet meer de meest voor de hand liggende keuze, de benzine viercilinders zullen het leeuwendeel van de verkopen voor hun rekening nemen.

De voorlopige instapper is de 184 pk sterke 320i, maar wij gingen op pad met de 258 pk/400 Nm sterke 330i. Beiden hebben een tweeliter viercilinder en ook zijn ze beiden aan een achttraps automaat gekoppeld. Zelf schakelen kan voorlopig alleen nog in de 318d en 320d, waarbij de laatste optioneel met vierwielaandrijving is te krijgen.

Het 30i blok is een fijne klant voor een auto in formaatje 3-serie. Voor een rupsjesnooitgenoeg (zoals ikzelf) zou er nog 100 pk bij mogen, maar eigenlijk is het wel genoeg. De sprint naar de 100 duurt 5,8 seconden en de begrenzer stopt de acceleratie bij 250 k/u.

Halleluja M-Sport

Het pakketje kost een paar ruggen, maar daarvoor je krijg nu meer dan ooit. De obligate sportievere bumpers met meer gaas (voor) en een dikkere diffuser (achter) zitten erin. Net als de M-badges op de spatborden (juk), andere velgen, 20% hardere dempers en een verlaging van 10mm. Daarna wordt het nog leuker met stevigere wiellagers, meer camber en dus meer grip (vooral voor), variabele sportbesturing en grotere M-Sport remmen met fraaie blauwe remklauwen.

Zelfs dat is nog niet alles, want bij de 330i en 330d zit er in het M-Sport pakket ook een sperdifferentieel. En niet zo maar één, want het is een diff wat goed te vergelijken is met die uit de M2/M3/M4. Het is een elektronisch aangestuurd differentieel die tot 100% kan sperren. Los van de leuke dingen die je er mee kan doen (driften) zorgt het M-Sport differentieel ook voor meer stabiliteit als er tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd. Bijvoorbeeld tijdens het uitwijken en dat is een mooi argument om thuis de extra uitgave van het M Sport pakket te rechtvaardigen. Door de elektronische aansturing zorgt het diff ook voor minder onderstuur en een voorspelbaardere reactie van de achterkant. Ook zonder iedere oprit op te driften geeft het diff meerwaarde: uiteraard is er meer tractie, maar ook is goed voelbaar dat de 3-serie er gretiger mee instuurt. De achterwielen duwen de voorzijde als het ware nog mooier de bocht in.

Zijn er nog minpunten

Het interieur is geen revolutie. Het voordeel is dat bestaande BMW rijders snel gewend zullen zijn, maar als je lullig wilt doen kun je melden dat BMW interieurs al een decennium hetzelfde zijn. Er staat een navischerm op het dashboard en de bediening kan met de iDrive controller (die nog langer mee gaat). Het is underwhelming als je weet wat de concurrentie laat zien, maar het functioneert wel goed. Touchscreen bediening en de mogelijkheid om letters op de controllers te schrijven zijn wel nieuw. De spraakbediening zou ook een stuk beter moeten zijn, maar ik was iets te druk met lekker sturen om daar de diepte in te duiken. Een kwestie van prioriteiten zal ik maar zeggen.

Killer features

Dit is een auto waarmee het weer leuk wordt om een potje te sturen. Verfrissend in deze tijd van SUV’s, crossovers en andere hoge opoe-auto’s. En laten we wel wezen, het is zeker ook geen onpraktische auto.

Alternatieven

De auto’s die ook zeker een inspiratie zijn geweest om van de 3-serie G20 weer een lekkere stuurmansauto te maken zijn de Jaguar XE en Alfa Romeo Giulia. Beiden zijn gezegend met aandrijving op de goede wielen en zetten net als de 3-serie niet de bakens qua kwaliteit of innovatie van het interieur. Qua sturen komt de Jaguar XE het dichts in de buurt, de elektronica van de Alfa raakt nog wel eens in de war en de babysitter rijdt permanent mee (het ESP kan niet uit).

Daarnaast zijn er nog auto’s waarbij het fijner mee in de file staan omdat het interieur mooier is: dat geldt zowel voor de A4 als de S60/V60, waarbij de laatste vooral teleurstelt in het hoofdstuk beleving. Daar waar de 3-serie juist excelleert.

Als we op de verhalen van Elon Musk en de nogal chauvinistische Amerikaanse media moeten afgaan, is de Tesla Model 3 een tegenstrever die ook leuk zou moeten rijden. We gaan dat graag zelf nog een keer controleren en oordelen dan. De Model 3 wordt uiteraard wel een hele goedkope auto om te rijden in Nederland, dus last zal BMW Nederland er zeker van krijgen.

Conclusie

Een lekker scherp gelijnde nieuwe 3-serie die ook echt scherp stuurt, zeker met M Sport pakket. De prijzen blijven onder de 50 mille voor de 318d met handbak en automaat en de 320i (altijd automaat), maar daarbij direct de kanttekening dat er veel standaard is: alle lampen zijn LED, de Bluetooth carkit, 40:20:40 neerklapbare achterbank, regen en lichtsensor, climate control en nog redelijk wat. De 330i is er vanaf 52+ mille, het M-Sport pakket kost ruim 4,5 mille, dus je zit al snel op 60 mille. Het bedrag wil ik niet bagatelliseren, maar de opties vallen nog mee. Het enige wat mist is de zes-in-lijn en nog eens 50-100 pk extra, maar gelukkig zouden we wel worden: mijn 330i en ik. Ja, ik word er hebberig van en als jij van sturen houdt word je dat ook. BMW is terug, met Freude am Fahren.