Dit is de sterkste auto die je nu kunt kopen op Marktplaats!

De krachtigste occasion van dit moment heeft een zescilinder.

Er zijn tal van factoren waarop je op Marktplaats auto’s kunt filteren. Van veelgebruikte indicatoren als de prijs en de kilometerstand tot de minder populaire filters zoals de bekleding tot het wel of niet beschikken van spraakbediening. We missen echter nog één functie: het sorteren op vermogen.

Als die functie er wel was geweest, dan had deze Nissan GT-R (R35) waarschijnlijk hoog, zo niet bovenaan gestaan. Zoals veel andere GT-R’s is ook dit exemplaar zwaar getuned. Dat zie je al aan de buitenkant. Er is een nieuwe motorkap met een heleboel extra luchtinlaten voor de 3,8-liter twinturbo-V6. Dankzij een raampje in de nieuwe motorkap kun je de zescilinder altijd aanschouwen.

Het vermogen van de sterkste auto op Marktplaats

Deze Nederlandse GT-R heeft al zeven eigenaren gehad. In zijn 16-jarige bestaan is er flink aan de krachtbron gesleuteld. We wachten nog op een reactie van de dealer over de aanpassingen die het vermogen hebben opgeschroefd. We weten gelukkig wel al het eindresultaat. Het originele vermogen van 486 pk is gegroeid naar 1.400 pk! Dat is evenveel als de GT-R van Autoblog-lezer Xander waarin @Wouter een ritje mocht maken. De beelden ervan vind je onderaan dit artikel.

De Nissan is onderhuids dus flink aangepakt. We kunnen niet hetzelfde zeggen over het interieur en dat is maar goed ook. De cabine ziet er ondanks zijn leeftijd en ervaring van 75.000 kilometer nog piekfijn en lekker retro uit. Schakelen gaat via een automaat die je met de flippers achter het stuur kunt bedienen.

Wat kost de krachtigste auto op Marktplaats?

De R35 staat vlakbij het oude Autoblog-HQ te koop in Bergschenhoek in de omgeving van Rotterdam. De garage waar de GT-R nu staat vraagt € 119.000 op Marktplaats voor de sterkste auto die je er nu kunt kopen. Daarmee is de Nissan maar € 2.099 afgeschreven ten opzichte van zijn cataloguspijs. Iemand trek in 1.400 pk?