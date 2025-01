Groot gedeelte ontwikkelaars Nissan GT-R was vrachtwagenbouwer

Het is een mirakel dat de Nissan GT-R supercars kon pesten als je beseft dat de meeste ontwikkelaars voorheen enkel vrachtwagens ontwikkelden.

Na 17 jaar onafgebroken in productie geweest te zijn, is het dan eindelijk tijd voor de Nissan GT-R (R35) om ermee te stoppen. Anno 2024 was het dan ook eigenlijk niet zo indrukwekkend meer allemaal, maar in 2007 was het nogal een ruimteschip. Helemaal voor zijn prijsklasse kun je alleen maar concluderen: daar heeft een stel topingenieurs erg hun best op gedaan.

Nissan GT-R door vrachtwagenbouwers

Het wordt echter nog indrukwekkender. Nissan had namelijk geen mensen die wisten hoe je een supercar moest bouwen. Het is een hele kluif om mensen die normaal de CVT-bak voor een Micra ontwerpen ineens een pijlsnelle DCT te verzinnen. Of de mensen die op de toppen van hun kunnen de VQ35 hebben ontworpen vragen om die motor nóg verder op te voeren. Dat zou al indrukwekkend zijn. Nu blijkt dat Nissan hun GT-R ontwerpers veelal ergens anders vandaan heeft getoverd.

Zo’n 80 procent van de ontwikkeling van de Nissan GT-R is namelijk gedaan door (ex-)medewerkers van Isuzu. Ooit verantwoordelijk voor personenauto’s, maar vooral bekend door hun kleine vrachtwagens. Via verschillende bronnen en zelfs insiders op X wordt bekend gemaakt dat deze Isuzu-mensen geen idee hadden hoe je een supercar bouwt.

ありがとうございます。



乗用車部隊では無く トラック部隊の出身者でスーパーカー開発に関しては素人同然のスタートでした

しかし、強いチーム連携や目的達成の意思、そして車両総合計測システムの結果(事実)を基にした育成と実践により、約1.5年で世界一流のエンジニアに全員が変身しました。 — 水野和敏 Mizuno Kazutoshi (@KazutoshiMizuno) December 19, 2024

Insider Mizuno Kazutoshi was de hoofdingenieur van het project. Hij was één van de Isuzu-vrachtwagenontwerpers die omgeschoold werd tot Nissan-ingenieur. Hij legt uit op X: door teamwork, doorzettingsvermogen en keihard leren hoe alles moet, zijn de meeste Isuzu-medewerkers in anderhalf jaar tijd getransformeerd tot supercar-goeroes. Als je de geroemde engineering van de Nissan GT-R ziet en hoe dat des tijds insloeg als een bom, kan je concluderen dat het goed heeft gewerkt.