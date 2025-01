Duurste Skyline van Marktplaats: het blijft verbazingwekkend

Verbazingwekkend in de zin van: de waarde van een zeldzame Nissan Skyline R34 op Marktplaats.

Dit jaar is het 24 jaar geleden dat de eerste Fast & Furious te zien was in de bioscoop. Mede door deze filmreeks zijn JDM auto’s krankzinnig hard in waarde gestegen. Ze kregen een legendarische status met de hoofdrol voor de Nissan Skyline R34. Niet alleen was deze de ster van de show in de 2003 film 2 Fast 2 Furious, maar ook qua vraagprijs heeft het model een sterrenstatus.

Met een leeftijd van 25 jaar of ouder mogen ze legaal geïmporteerd worden naar de Verenigde Staten, wat ook helpt in een krankzinnige prijsontwikkeling. Zo nu en dan zie je zo’n peperdure Skyline op Marktplaats aangeboden staan en dit keer hebben we weer zo’n pareltje gevonden.

Voor het astronomische bedrag van 380.000 euro mag jij je eigenaar noemen van een Skyline R34 GT-R uit 2000. Het is niet zomaar een GT-R, maar een door Nismo uitgevoerde S-Tune. Dat betekent dat de 2.6 liter zescilinder turbomotor vanaf de fabriek door Nismo is opgepompt tot 411 pk. De benaming staat voor Street Tune. En hoewel de Nismo varianten R-Tune en Z-Tune nog gewilder zijn, is ook een S-tune gewoon serieus geld waard tegenwoordig.

Dit specifieke exemplaar uit 2000 heeft 53.251 kilometer op de teller staan. Het aanbod wisselt regelmatig, wat laat zien dat deze auto’s daadwerkelijk verkocht worden. Ook al lijkt het bedrag krankzinnig. Dat wil niet zeggen dat ze in Nederland blijven. Internationaal is er veel interesse naar dit soort auto’s. Hoe zeldzamer de uitvoering, hoe gewilder.

Deze is ook nog eens uitgevoerd in de iconische kleur Midnight Purple. Maar 380.000 euro? Ik ben te arm om te begrijpen dat dit soort auto’s voor deze prijzen gaan tegenwoordig. Maar wie het wel naar hartelust wil overmaken kan de Skyline GT-R bekijken op Marktplaats.