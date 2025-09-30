Is er eindelijk een goede manier om EV’s te blussen?

Het lijkt er wel op.

Elektrische auto’s hebben natuurlijk vele voordelen, maar… ze zijn een beetje moeilijk te blussen. Vaak moet de brandweer een auto twee dagen compleet onder water zetten voordat de accu een keertje uitgefikt is. Dat is niet bepaald ideaal. Er is echter een nieuwe methode.

Vorig jaar heeft de brandweer een proef gedaan met het zogenaamde ‘ultrahogedruk snij- en blussysteem’. De naam verklapt eigenlijk al hoe dit systeem werkt. Door water onder ultrahoge druk te spuiten kan dit systeem door materialen heen snijden. Daarbij wordt de spuitmond direct tegen het materiaal geplaatst.

Dit kan heel goed van pas komen bij het blussen van EV’s. Een accupakket is namelijk waterdicht. Porsche plaatste hun accu’s tijdens het testen bijvoorbeeld 1 meter onder water en stelt ze bloot aan een hogedrukspuit. Normaal gesproken wil je ook niet dat er water in de accu komt. Totdat de accu geblust moet worden.

Met het ultrahogedruksysteem is het dus wél mogelijk om water in de accu te krijgen. Daarmee kan een EV potentieel een stuk sneller worden geblust. Ook is het handig als een EV op een moeilijk bereikbare plek staat, waar je lastig een dompelbak kunt inzetten. In de onderstaande video kun je zien hoe dit in z’n werk gaat:

Het RIVM heeft de proef van vorig jaar geanalyseerd en concludeert nu dat het een “effectieve methode” is. Er is echter een maar. Een accu zit namelijk vol schadelijke stoffen. Met deze blusmethode kan veel troep in de omgeving (via de rook) en de bodem (via het bluswater) terechtkomen. De bodem kan zelfs dusdanig vervuild worden dat die gesaneerd moet worden.

Het RIVM adviseert daarom om deze methode verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld een manier te vinden om het bluswater op te vangen. Ze noemen deze methode wel “veelbelovend”. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de brandweer dit gaat toepassen.