Nog steeds lekker, nog steeds prijzig: de Turbo GT

Als je het hebt over de ultieme daily driver in vorm van een SUV. Doe mij maar een Cayenne Turbo GT zoals deze op Marktplaats.

Een stationwagen stuurt doorgaans beter en heeft nog een lekkere lage zit, maar met die top SUV’s van tegenwoordig heb je weinig te zeiken. Neem nu de Porsche Cayenne Turbo GT. De ‘echte’, dus niet dat moderne hybride model. Niet zo uitgesproken als een Lamborghini Urus en niet zo saai als een Audi RS Q8.

Ze gingen nieuw met wat opties voor dik meer dan drie ton over de toonbank. Dat was enkele jaren geleden. Hoe hangt de vlag er nu bij dan? Tijd om eens te filteren op de goedkoopste Porsche Cayenne Turbo GT op Marktplaats.

In 2023 maakte ik al een vergelijkbaar artikel. Toen moesten we blij zijn met een prijs van net geen 230k in euro’s. Fast forward naar 2025. Het goede nieuws is dat ze inmiddels dik onder de twee ton zitten. Het slechte nieuws? Het is nog steeds verschrikkelijk veel geld.

De goedkoopste Turbo GT van Marktplaats op dit moment staat te koop voor 169.950 euro. Het gaat veel te ver om het woord ‘bereikbaar’ in de mond te nemen. Maar lekker is ‘ie wel.

De Turbo GT op Marktplaats heeft nog geen ton gelopen. Hij zit nog in de Porsche Approved garantie en komt uit 2022. De aandrijflijn is het feestje hier. De 4.0 liter VAG V8 met twee turbo’s levert in de Turbo GT een gezonde 640 pk en 850 Nm aan koppel. Hij klinkt ook echt als een V8, dus zelfs op lage toeren is het lekker tokkelen met een mooi geluid.

De prestaties zijn ook in 2025 nog altijd indrukwekkend. 0-100 km/u in 3,3 seconden en een topsnelheid van 300 km/u. Lekker over de top, maar niet in zo’n banale verpakking als de Lamborghini Urus.

U beseft. Ik ben nog altijd fan van de Turbo GT. In het donkergroen graag, met een bruin lederen interieur. Prima!