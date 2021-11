Dit is de Toyota GR86 voor Nederland!

De nieuwe Toyota GR86 werd eerder dit jaar al voorgesteld, maar een versie voor Europa was er nog niet. Tot nu.

Gelukkig, Toyota durft het aan om ook nog leuke modellen naar Nederland te brengen. Echt gedurfd, want nieuwe auto’s zijn belachelijk duur in ons land. Al helemaal als ze net even wat meer CO2 uitstoten. Kudo’s dus voor de importeur om het model ook naar Nederland te halen. Dat betekent dat ze er vertrouwen in hebben!

De nieuwe Toyota GR86 (en Subaru BRZ in sommige markten) werd in april van dit jaar officieel gepresenteerd. Met een compleet nieuw uiterlijk is het niet zo moeilijk deze te verwarren met zijn voorganger. De GR86 komt ook naar Europa en voor ons continent is het model pas nu officieel voorgesteld.

Specificaties

Als je de foto’s ziet heeft nu de GR86 voor Europa nog een camouflerende pyjama aan. De echte presentatie volgt op 2 december. Enkele belangrijke kenmerken van het nieuwe model zijn een grotere cilinderinhoud (van 1.998 cm3 naar 2.387 cm), meer vermogen en koppel, een lager zwaartepunt, een stijvere carrosserie en een gewichtsbesparing van 20 kg. Kortom, allemaal zaken waar je een liefhebber van autorijden blij mee maakt. De afmetingen zijn wel nagenoeg gelijk met de oude GT86, al is de wielbasis van de nieuwe GR86 met 5 mm toegenomen en is het model 10 mm lager.

Prestaties

Met de GR Supra, de GR Yaris en straks de GR86 heeft Toyota drie sportieve modellen in het portfolio voor Europa. De Toyota GR86 voor Europa levert 234 pk en 250 Nm koppel. 0-100 doe je in 6,3 seconden als je snel kunt schakelen met de handbak. De automaat is met 6,9 seconden een stuk trager. Opvallend. De automaat heeft bovendien een kortere overbrenging. Waar je met de handbak een topsnelheid van 226 km/u kunt halen, stopt de pret met de automaat al bij 216 km/u.

Toyota GR86 in Europa

De nieuwe Toyota GR86 komt in het voorjaar van 2022 naar Europa. Nederlandse prijzen worden pas in een later stadium bekendgemaakt.