Achtervolging eindigt pijnlijk voor C63 AMG in Utrecht

Niet de beste plek om je Mercedes-AMG C63 te parkeren, dit was naar aanleiding van een achtervolging in Utrecht.

V8 geknetter door de straten van Overvecht in Utrecht afgelopen nacht. Het was niet iemand die onschuldig even een keertje het gaspedaal intrapte. Maar een achtervolging met een Mercedes-AMG C63 Coupé in de hoofdrol. De achtervolging had geen goede afloop voor de inzittenden van de Mercedes. En ook de auto zelf is er niet zonder schade vanaf gekomen.

C63 AMG achtervolging

Aanleiding voor deze achtervolging was het feit dat de bestuurder van de Mercedes-AMG C63 een stopteken van de politie weigerde. De politie wilde de AMG aan de kant zetten vanwege een strafbaar feit. Men heeft niet bekendgemaakt welk strafbaar feit de inzittenden begaan zijn. De C63 ging ervandoor, maar van een lange achtervolging was geen sprake.

Een optionele rijcursus van Mercedes-AMG bij aankoop van zo’n monster was geen verkeerd idee geweest. De achtervolging kwam ten einde toen de auto uit de bocht vloog en op een varkensrug tot stilstand kwam. De politie kon meerdere verdachten inrekenen.

Volgens de politie is de C63 AMG total loss. Dat laatste valt te betwijfelen. De grootste schade lijkt zich aan de onderkant van de coupé te bevinden. Kortom, dat kan nog wel opgelapt worden. Binnenkort bij Domeinen of een occasionpaleis bij u in de buurt: een C63 AMG die een avontuurtje heeft beleeft.

Fotocredit: politie_utrechtnoord via Instagram