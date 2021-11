Naamsverandering voor Toyota GR86

De nieuwe sportieve GR86 is nog maar net op de markt, maar nu al voert Toyota een naamsverandering door.

Die naamsverandering heb je zojuist al gezien. Nee, echt! Het vorige model had de naam GT86. Die kennen we allemaal. De opvolger kreeg echter de naam GR 86. Tegenwoordig hebben alle sportieve modellen binnen Toyota de benaming GR, dat staat voor Gazoo Racing. Wat je misschien opvalt is dat er een spatie valt te bespeuren in de naamgeving.

Van Toyota GR 86 naar GR86

Waar GT86 aan elkaar werd geschreven, bestaat GR 86 uit een spatie. Achteraf gezien realiseerde Toyota dat dit niet heel slim is geweest. De reden? Het internet. Dingen zijn makkelijker te vinden op Google, maar ook op sociale media als het aan elkaar is geschreven. Al een tijdlang schreven we hier op Autoblog GR86 aan elkaar voor diezelfde redenen en Toyota voert de naamswijziging nu officieel door.

Wij merken er hier in Europa niet heel veel van. De Toyota GR86 komt pas in het voorjaar van 2022 naar ons continent. Dat is anders in de Verenigde Staten, waar de lancering al over een paar weken is. Het is niet duidelijk of de Japanse autofabrikant al brochures en boekjes heeft geprint voor de in auto met de naam Toyota GR 86. Dat is iets voor aan de andere kant van de plas. Wij zeggen gewoon Toyota GR86 vanaf nu, bij deze! (via Carscoops)