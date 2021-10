Rocket Bunny Toyota GR86 is ontiegelijk dik

Of hij nog ietsje breder mag zijn. Maar natuurlijk mag dat bij de Rocket Bunny Toyota GR86.

De uitgaande Toyota GT86 en Subaru BRZ kregen vaak kritiek op het feit dat ze niet krachtig genoeg waren. Aan de ene kant was dat een keuze, aan de andere kant komt dat gewoon door de natuur van de auto. Niet alleen vond Toyota het gewoon een prima klein sportwagentje, ook weten Japanse tuners vaak wel iets te maken van de sportwagen.

Toyota GR86 Rocket Bunny

De nieuwe generatie GR86 en BRZ is inmiddels onder ons en het lijkt er nu al op dat het deze generatie absoluut niet anders gaat zijn. De eerste creatie van een bekende Japanse tuner is namelijk al onder ons. Pandem / Rocket Bunny laat zien wat zij kunnen met de nieuwe Toyota GR86.

Laten we er maar geen doekjes om winden: het ding is extreem dik. De Toyota GR86 volgt het standaard recept van de tuner: een extreem dik uitgebouwde bodykit, koolstofvezel race-achtige onderdelen rondom, wielen die lekker ver uitgebouwd zijn en de auto is flink verlaagd.

Het zorgt ervoor dat de Toyota GR86 door Rocket Bunny lekker dik is. Heb jij nou toevallig een GR86, wat kan omdat deze auto wél naar Europa komt, dan mag je binnenkort dit dikspul voor je eigen GR86 bestellen.

Wat dat gaat kosten is helaas nog niet bekend. Voor nu hebben we de plaatjes om een beeld te schetsen van wat je kunt verwachten. Velgen en dat soort ongein moet je natuurlijk zelf regelen.