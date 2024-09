Dit is een must-have voor luie mensen met een daktent

Jazeker, er is nu een speciaal hulpmiddel voor het installeren van een daktent op je auto.

Als je een auto met een daktent hebt dan ben je natuurlijk heel erg cool op Instagram. Tegenwoordig kun je zelfs af fabriek een daktent voor je Porsche 911 krijgen. Het voordeel van zo’n lage auto is dat je de daktent ook makkelijk kunt monteren.

Bij een grote SUV of terreinwagen vergt dat wat meer inspanning. Maar dat zou geen enkel probleem moeten zijn voor een avonturier (want dat ben je natuurlijk als je een SUV met een daktent hebt). Toch is er nu een hulpmiddel specifiek voor het plaatsen van een daktent op je auto.

Dit is de Bad Boy Rooftop Tent Lift. Hiermee kun je helemaal in je uppie een daktent plaatsen, iets wat normaalgesproken alleen Jerommeke zou lukken. Het is in feite een soort simpele heftruck, die je onder je auto kunt rijden. In ieder geval bij een SUV, bij een 911 gaat het waarschijnlijk niet lukken.

Het omhoog krijgen van de daktent vergt toch nog een beetje inspanning, want daarvoor moet je aan een zwengel draaien. Als je het zwengelen om je raampje open te draaien mist kun je met ding je hart ophalen.

Via de website van RollnJack is de Bad Boy Rooftop Tent Lift te bestellen voor 895 dollar, omgerekend 810 euro. Dat is een pre-order, het product is pas vanaf volgende maand leverbaar. Als je voor die tijd een daktent wil installeren zul je toch echt zelf de handen uit de mouwen moeten steken.