Koop een Audi S6 met het vermogen van een RS6!

Wel RS6-power, maar niet het opvallende uiterlijk? Dan is dit de auto voor jou.

Een Audi RS6 is natuurlijk heel vet, maar het wel een beetje een patserbak. Voor de mensen die het ingetogen willen houden is er gelukkig de S6. Daarmee kun je prima voor komen rijden bij klanten zonder dat iemand er aanstoot aan neemt.

Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als zo’n ingetogen S6 wel het vermogen heeft van een RS6. Dat is heel goed mogelijk, want de S6 heeft gewoon dezelfde 4,0 liter biturbo V8 onder de motorkap liggen. Sterker nog: de S6 die je hier ziet, heeft ook een upgrade naar RS6-specificaties gekregen.

De S6 levert standaard 450 pk, maar dankzij Stage 2-tuning van Quattra is dat nu 568 pk geworden. Net zoveel als een Audi RS6 van dezelfde generatie, nog 8 pk meer zelfs. Naast softwaretuning is deze S6 ook voor zijn nieuwe downpipes en sportkatalysatoren.

Een S6 is stijlvoller dan een RS6, maar dan moet je natuurlijk ook wel de juiste uitvoering hebben. Gelukkig is dit exemplaar ook uitgevoerd in een hele fraaie kleurencombinatie: Mondscheinblau met roodbruin nappaleder. Alleen jammer van de zwarte accenten. Maar goed, je kunt niet alles hebben.

De auto is afkomstig van de tweede eigenaar die ‘m zelf bij een Duitse dealer kocht. Deze RS6 in S6-kleren wordt nu geveild via onze vrienden van The Collectables. Meebieden kan nog tot en met dinsdagavond 20.00!