Video: Porsche 911 EV-ombouw brandt volledig uit

Oei, deze naar EV omgebouwde Porsche 911 is nu een karkas.

Het wordt steeds populairder: een oude auto klaar maken voor elke milieuzone door een EV-ombouw. Zo ook deze Porsche 911 964. Helaas duikt een video op die je voor geen enkele Porsche 964 wil zien: hij is volledig afgebrand.

Er is weinig context te vinden over het voorval, behalve dat het in de VS gebeurd lijkt te zijn. Of de brand te maken had met de EV-aandrijving is dus ook niet bekend. Enkel dat het doodzonde is.