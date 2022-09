Nieuwe Porsche 911 daktent: een slaapplek met uitzicht

Kamperen met je Porsche 911 en dan wel met een tent op je dak. Kan het nog mooier? Natuurlijk, dat kan met de nieuwe daktent van Porsche.

Een Porsche 911 is een soort van praktisch. Je kunt best wat bagage meenemen en als je kleine kinderen hebt dan passen ze op het achterbankje. Toch is kamperen wat lastig. Een tent neemt teveel ruimte in beslag en een caravan er achter hangen is een no go. Wat wel kan is een topkoffer erop gooien en dan al je meuk daarin doen. Een daktent is ook een optie en werd al aangeboden door de autofabrikant. Porsche komt nu met een nieuwe daktent, waardoor je nog meer kan genieten van je elfje.

Kamperen met je Porsche 911

Het bedrijf introduceert de vernieuwde daktent als volgt: ‘ervaar de opwinding van sportwagens op een frisse manier – in de vrije natuur – met de nieuwe daktent van Porsche Tequipment’. De tent komt met een hardcase dat er exclusief voor ontworpen is. Dit is gedaan door het Weissach Development Center en is mede ontworpen door Studio F.A. Porsche in Zell am See. Het systeem is zo ontworpen dat het niet alleen op de 911 past, maar ook op andere modellen. Je kunt de tent namelijk ook plaatsen op de Macan, Cayenne, Panamera en Taycan.

De tent komt standaard met twee zijramen en een dakraam, zodat je optimaal kan genieten van het uitzicht op je kampeerplek. Natuurlijk zit er voor de ramen muggengaas, zodat je niet lek gestoken wordt. Je kunt de tent in alle seizoenen van het jaar gebruiken. Dit komt onder andere doordat de tentwanden gemaakt zijn van een ademende katoenmix. Uiteraard helemaal waterdicht.

Tent

De vloeroppervlakte is niet groot, maar voldoende om te kunnen overnachten. In een uitgeschoven stand is het 210 x 130 cm groot. Natuurlijk is er een comfortabele matras van polyfoam met hoge dichtheid, zodat je net zo lekker slaapt als thuis. De zijwanden moeten de ‘flyline’ van de 911 nabootsen.

Er passen twee mensen in de tent en is vanaf nu te bestellen bij je Porsche-verkooppartners. Neem wel bijna 5.000,- euro mee. Fijne vakantie.