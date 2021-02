Dit is het meest gezochte merk. In the world… - Autoblog.nl

Nee, geen BMW en Tesla-fanboys op het net. Mensen zoeken naar keiharde kwaliteit! Dit is het meest gezochte merk van 2020.

Bij Autoblog zijn we niet vies van interessante weetjes en leuke overzichten. Uiteraard behandelen we de autoverkopen ruimschoots. Maar er zijn nog veel meer leuke manieren om te kijken naar hoe populair een merk is. In dit geval gaat het om het meest gezochte merk ter wereld.

Meest gezochte merk

Het idee is vrij simpel: hoe vaak wordt een bepaald automerk onlinegezocht? Er is een studie gedaan door ‘Compare the Market’. Volgens hen is Toyota het meest gezochte merk ter wereld van het afgelopen jaar. Daarmee heeft het Japanse merk BMW van de troon gestoten.

Het is niet direct een pyrrusoverwinning, maar er zit wel een kanttekening bij. Ondanks dat Toyota de nummer 1-positie pakte, was het aantal zoekacties lager dan het jaar daarvoor. De reden laat zich eenvoudig raden: Covid-19.

Duikeling BMW

De analyse van Compare the Market is echt veelomvattend. Ze hebben alle zoekresultaten gecheckt in 158 landen van de jaren 2018 tot en met 2020. In 55 van die 158 landen pakte Toyota de nummer 1-positie, omgerekend 34,8 procent. Dat is aanzienlijk meer dan in 2019, toen de Japanners slechts in 17.7 procent van de landen bovenaan stond.

BMW daarentegen viel flink tegen in de lijst met meest gezochte merken. In 2019 was het Duitse merk nog in 118 landen het meest populair, in 2020 waren dat er slechts 34. Wat je verder met deze informatie moet of kan doen, is ons een raadsel. Maar om met Rene van der Gijp te spreken: “Ik ben geïnformeerd!”.

Top 5 meest bezochte merken

Overigens kunnen BMW en Toyota niet op hun lauweren rusten (voor zover het ze interesseert). Achter hen staan namelijk Mercedes-Benz (3), Kia (4) en Ford (5). Waarschijnlijk is er alleen gezocht op merknamen en niet op typenamen. Anders zou Peugeot wel bovenaan moeten staan, aangezien iedereen online op zoek is naar een Partner tegenwoordig. Check hier de rest van het onderzoek van Compare the Market.