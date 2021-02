ABT RS-Q8R is een knakig verjaardagscadeau - Autoblog.nl

Man, oh man, oh man. Wat een gedrocht, wat een geld en wat een onzin is de ABT RS-Q8R, eigenlijk.

Je kunt van een drol geen moorkop maken. Je kan er hooguit wat slagroom op doen, maar je blijft het toch proeven. Was gesproken, Jetsje van Nieuwenhuizen in Kopspijkers. Waarschijnlijk voorzag ze de ABT RS-Q8.

Sommige auto’s zijn compleet nutteloos. De Audi RS-Q8 is in principe zo’n auto. Werkelijk alles aan de auto is absoluut niet sportief. Toch wordt de auto als dusdanig verkocht voor een hele hoop geld. Gigangistische Front-overhang, een hoog gewicht en een hoog zwaartepunt zijn n natuurkundige nadelen van het recept. Het is niet zo dat de RS-Q8 dan erg ruim of praktisch is: dat is ie ook niet.

ABT RS-Q8R

Maar het wordt erger als ABT Sportsline zich er mee bezig gaat houden. Het begon met de ABT RS-Q8. Nu is er een overtreffende trap in de vorm van de ABT RS-Q8R. Deze auto doet een enorme portie lelijk op lelijk. De auto is in het leven geroepen om de 125e verjaardag van ABT te vieren. Mede daardoor gaan ze er ‘slechts’ 125 van bouwen. Niet alleen is dat te veel voor een dergelijke auto, maar het is ook nog eens een enorme prestatie.

Bodykit

Want in principe is er helemaal niet zoveel veranderd. Het meest in het oog springende onderdeel van de ABT RS-Q8R is de bodykit. De meeste onderdelen zijn van koolstofvezel. Geen bodykit is fraaier en nóg lichter. De ABT GR-velgen meten 23” en zijn voorzien van 29535 R23 banden. Ze zijn in het hoogglans zwart afgewerkt, een optie via ABT Individual. Ja, die afdeling bestaat dus ook gewoon.

Daarnaast is de auto voorzien van ALC, ABT Level Control en een ABT sportuitlaat. ALC is een module voor de luchtvering, waardoor ‘die in comfort-stand lager staat. Met het ABT exhaust system kun je middels scheetjes laten horen dat je echt niet meer wist met wat je met je geld moet doen.

740 Pferde

Dan als laatste de motor van de vadisge Audi. De vierkante vier liter V8 met hete-V is in standaard vorm goed voor 600 pk en 800 Nm. Middels een chipje (dat ineens ABT Engine Control heet) en een grotere intercooler stijgt het vermogen naar 740 pk en de maximum trekkracht naar 920 Nm. De prestaties zijn niet mis: 0-100 km/u in 3,4 seconden en topsnelheid van 315 km/u uur. Heel bijzonder, maar met een standaard M5 red je dat ook wel. Die is nog eens ruimer bovendien. Dat is een beetje het hele probleem: al dat vermogen moet gewoonweg te veel gewicht meezeulen.

Prijs ABT RS-Q8R

Dan de prijs. Die wordt niet vermeld. De ABT RS6-R kit behelst min of meer dezelfde accessoires en features als de RS-Q8R. Bij die auto waren de onderdelen bij elkaar zo’n 70.000 euro. Juist, 70k voor een luxe Touareg met spoilertjes, badges, wielen, uitlaatje en een chipje. Wat een lef. Helemaal omdat de ABT RS-Q8R niet zo nieuw is als deze lijkt.

Ten eerste proberen we nog steeds uit te vogelen wat er nu exact anders aan is dan de gewone ABT (zonder R). Of, zoals waarde collega @rubenpriest scherp op merkt: het lijkt meer op recycling van oud nieuws om de 125 kits nu maar te verkopen…