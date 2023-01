Milieu-extremisten kapen reclameposters van BMW

De milieu-extremisten van Extinction Rebellion hebben een nieuwe manier van actievoeren gevonden: het kapen van reclameposters van onder andere BMW.

Je moet ze het meegeven, ze verzinnen wel elke keer iets nieuws. Waar de Tyre Extinguishers, dat andere milieuclubje, eerst de banden liet leeglopen van auto’s (inclusief elektrische auto’s die toch wel als milieuvriendelijk worden gezien) kapen ze nu reclameposters van automerken.

Milieu-extremisten kapen reclameposters

We hebben het hier over het gezellige clubje van Extinction Rebellion. Samen met Subvertisers International en Brandalism zijn ze nu op pad om reclameposters van onder andere BMW en Toyota te besmeuren met hun teksten. Dit doen ze op dit moment in Parijs, Brussel, Londen en nog wat andere Europese steden. Ze vinden dat de autofabrikanten geen reclame mogen maken voor hun vervuilende auto’s.

BMW voert op dit moment een marketingcampagne voor de BMW X7. Mooi stukje techniek, maar daar denken de jongens en meisjes bij Extinction Rebellion anders over. BMW gebruikt in hun reclame de slogan ‘Add Driving Pleasure’. Nou, dat is tegen het zere been van de milieu-fanaten. Je mag natuurlijk geen plezier hebben in je grote Duitse auto. Nein!

Schaam je

Dat kan niet: reclame voeren vóór auto’s. Die ook nog eens groot zijn. Daarom hebben ze posters voorzien van hun eigen tekst: ‘Add Climate Breakdown’. Op zich wel een betere en creatievere campagne dan banden laten leeglopen, wat gewoon gevaarlijke situaties kan opleveren. Natuurlijk valt dit samen met de Autosalon in Brussel. BMW en Toyota staan op deze beurs en Extinction Rebellion is van mening dat deze autofabrikanten nog teveel voertuigen maken met een verbrandingsmotor weet het AD te melden.

De autofabrikanten hebben niet gereageerd op de acties. Op dit moment zijn er ongeveer 400 posters ‘aangepakt’. Of in Nederland ook reclameposters zijn beplakt, dat is bij ons onbekend. Maar als jij er eentje ziet, laat het ons weten. Of stuur er een foto van op.