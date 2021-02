Dit doet Roush met de 6.7-liter diesel Ford F-250 en F-350 - Autoblog.nl

Voor de dieseluitvoeringen van de Ford F-250 en F-350 heeft Roush een nieuw pakket samengesteld.

Terwijl we hier een 3.0 liter turbodiesel al deftig vinden, kun je de Ford F-250 en F-350 in de Verenigde Staten krijgen met een 6.7-liter grote PowerStroke Turbo Diesel V8. Het leven is oneerlijk, we weten het. Mocht je zo’n pickup hebben, bijvoorbeeld als bedrijfswagen, dan heeft Roush een nieuw pretpakket voor je.

Het Amerikaanse bedrijf heeft een uitlaatsysteem ontwikkeld voor de super pickups. Dit moet de V8 dieselmotor een wat diepere grom geven. Daarnaast is de Ford F-250 en F-350 met de aanpak van Roush te verhogen tot een bodemvrijheid van 51 mm. De remmen kunnen daarnaast van een upgrade worden voorzien.

Uiterlijke aanpassingen heeft Roush ook in de aanbieding. Bijvoorbeeld extra LED-verlichting voorop, 20-inch velgen op 35-inch offroad banden en wat te denken van mee gespoten wielkasten. Voor de bedrijfswagen inrichting is gekozen voor hoge kwaliteit lederen stoelen met uiteraard een Roush-embleem in de hoofdsteunen op de voorste stoelen. Bijna zonde om met je gore werkschoenen in te stappen, nietwaar?

Het tuning pakket van Roush voor de Ford F-250 en F-350 dieselmonsters begint bij 14.900 dollar. Dat is inclusief 3 jaar garantie of 36.000 gereden mijlen (57.936 kilometer). Het maakt de SuperDuty net even een tandje dikker, al had de brute pickup het eigenlijk niet nodig.