Tesla eindigt onderaan in nieuw betrouwbaarheidsonderzoek

Toch is dat geen reden om een nieuwe Tesla te laten staan.

Als autoliefhebbers kopen we natuurlijk graag auto’s met ons hart. Als een auto minder betrouwbaar is, neem je dat soms voor lief. Desondanks blijft de betrouwbaarheid een belangrijke factor bij het aanschaffen van een auto. Daarom willen we jullie het nieuwste onderzoek van Consumer Reports niet onthouden.

Veel van dit soort onderzoeken gaan over relatief nieuwe auto’s, maar in dit geval is er gekeken naar auto’s van 5 tot 10 jaar oud. Dat is eigenlijk veel interessanter, want dan komt de bouwkwaliteit pas echt aan het licht.

Op nummer 1 staat – je raadt het al – Lexus, op de voet gevolgd door Toyota. Dat is inmiddels vaste prik. De top 5 wordt verder compleet gemaakt door Mazda, Honda en Acura. Oftewel: allemaal Japanners. Op plek 6 staat BMW, dat is dan wel weer verrassend.

De complete top 10 zag er als volgt uit:

Lexus (77) Toyota (73) Mazda (58) Honda (57) Acura (53) BMW (53) Buick (51) Nissan (51) Audi (49) Volvo (48)

Minstens zo interessant zijn de merken die onderaan zijn geëindigd. Het merk dat helemaal als laatste eindigde is… Tesla. De snelle opmars van Tesla ging gepaard met de nodige kwaliteitsproblemen. Amerikaanse merken staan er sowieso niet fraai op, want ook GMC, Chrysler, Ram en Jeep staan in de onderste regionen van de lijst. Maar dat is minder relevant voor ons in Europa.

Let wel: het gaat hier over auto’s van 5 tot 10 jaar oud, dus dit onderzoek zegt niks over de betrouwbaarheid van de modellen die nu in de showroom staan. De Tesla Model Y kwam bijvoorbeeld pas 5 jaar geleden op de markt.

Consumer Reports heeft overigens ook onderzoek gedaan naar de verwachte betrouwbaarheid van nieuwe modellen en daar eindigt Tesla een stuk hoger, op plek 9. Er zijn dus flinke stappen gemaakt.

Verder moet je in gedachten houden dat het een Amerikaans lijstje is. Merken als Opel, Peugeot en Renault zijn dus niet meegenomen in dit onderzoek. Misschien maar goed ook…

Bron: Consumer Reports