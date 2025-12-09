Is dit de lelijkste politieauto ter wereld?

Een politieauto met allemaal overbodige spoilers, het moet niet gekker worden.

Sommige consumenten kopen een auto om te patsen, maar een politieauto moet gewoon functioneel zijn. De Nederlandse politie heeft jarenlang in Volkswagen Tourans en B-Klasse gereden, omdat die gewoon praktisch zijn. Bij de politie in Dubai kijken ze echter wat anders tegen auto’s aan. Hun nieuwste aanwinst is een Mansory Ferrari Purosangue.

Toegegeven, een Purosangue is nog redelijk praktisch. De politie van Dubai heeft ook een hele vloot aan supercars. Dan is een Ferrari Purosangue bijna een rationele keuze te noemen. Maar waarom moet het nou weer een Mansory-uitvoering zijn?

Mansory heeft de auto vrij grondig aangepakt, met een widebody, een enorme taartschep, een nieuw uitlaatsysteem en velgen in de maten 22 (voor) en 23 inch (achter). Mede dankzij de uitlaat heeft de Mansory Purosangue ook nog 30 pk extra, voor een totaal van 755 pk.

Je denkt misschien: dit is gewoon een auto die ze in beslag genomen hebben, en die heeft toevallig een Mansory-kit. Maar nee, Mansory heeft deze auto speciaal voor de politie van Dubai omgebouwd. Dit is al de derde auto die ze leveren aan de politievloot.

Voor de politie van Dubai is dit gewoon weer een PR-stunt. Kennelijk hebben ze heel veel PR-stunts nodig, want dit is al de zoveelste dikke bak die ze in gebruik nemen. Zo zagen we eerder al een Veyron, een One-77, een Aventador, een Mercedes SLS en een McLaren Artura in Dubai Police-trim. En nu rijden ze dus ook gewoon in ordinaire patserbakken, zoals een Mansory Cullinan, een Mansory G63 en nu deze Purosangue.