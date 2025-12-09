Nu officieel in beeld: de Koreaanse RS6-killer!

Is ‘ie lekker of niet?

Genesis weet ons iedere keer weer lekker te maken met heerlijke concept cars. Zo lieten ze eerder dit jaar de bloedmooie X Gran Coupé en X Gran Convertible zien. Auto’s die de gemiddelde Bentley doen verbleken. En vorige maand lanceerden ze een heuse supercar in de vorm van de Magma GT Concept.

Intussen had Genesis ook nog een hele gave station gebouwd: de G90 Wingback. Deze werd echter een beetje stilzwijgend onthuld. We moesten het hebben van een paar foto’s die op het internet circuleerden. Maar nu is er dan toch een officieel persbericht, met meer beeldmateriaal.

De Wingback is gebaseerd op de tweede generatie G90 sedan, die al sinds 2021 op de markt is. Genesis heeft er niet zomaar een stationwagen van gemaakt, maar meteen een dikke powerstation. De G90 Wingback is laag, breed en voorzien van 22 inch wielen, twee spoilers en vier uitlaten. Dankzij de fraaie donkergroene kleur is het geheel ook nog enigszins stijlvol.

Deze auto valt onder het Magma-label, de kersverse sportdivisie die Genesis heeft opgezet. De eerste productieauto onder dit label is de Genesis GV60 Magma, die potentieel ook naar Nederland komt. Begin 2026 – binnenkort dus – wordt het merk namelijk ook in ons land actief.

De G90 Wingback oogt aardig af, maar over productieplannen wordt nog met geen woord gerept. Wel laat Genesis weten dat ze een breed gamma aan Magma-modellen willen neerzetten, inclusief coupés en cabrio’s. Dat is heel goed nieuws voor de productiekansen van de eerdergenoemde Gran Coupé en Gran Convertible. Wij zeggen: laat maar komen, en deze G90 Wingback ook!