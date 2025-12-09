Nu officieel in beeld: de Koreaanse RS6-killer!

Is ‘ie lekker of niet?
Genesis weet ons iedere keer weer lekker te maken met heerlijke concept cars. Zo lieten ze eerder dit jaar de bloedmooie X Gran Coupé en X Gran Convertible zien. Auto’s die de gemiddelde Bentley doen verbleken. En vorige maand lanceerden ze een heuse supercar in de vorm van de Magma GT Concept.
Intussen had Genesis ook nog een hele gave station gebouwd: de G90 Wingback. Deze werd echter een beetje stilzwijgend onthuld. We moesten het hebben van een paar foto’s die op het internet circuleerden. Maar nu is er dan toch een officieel persbericht, met meer beeldmateriaal.
De Wingback is gebaseerd op de tweede generatie G90 sedan, die al sinds 2021 op de markt is. Genesis heeft er niet zomaar een stationwagen van gemaakt, maar meteen een dikke powerstation. De G90 Wingback is laag, breed en voorzien van 22 inch wielen, twee spoilers en vier uitlaten. Dankzij de fraaie donkergroene kleur is het geheel ook nog enigszins stijlvol.
Deze auto valt onder het Magma-label, de kersverse sportdivisie die Genesis heeft opgezet. De eerste productieauto onder dit label is de Genesis GV60 Magma, die potentieel ook naar Nederland komt. Begin 2026 – binnenkort dus – wordt het merk namelijk ook in ons land actief.
De G90 Wingback oogt aardig af, maar over productieplannen wordt nog met geen woord gerept. Wel laat Genesis weten dat ze een breed gamma aan Magma-modellen willen neerzetten, inclusief coupés en cabrio’s. Dat is heel goed nieuws voor de productiekansen van de eerdergenoemde Gran Coupé en Gran Convertible. Wij zeggen: laat maar komen, en deze G90 Wingback ook!
Reacties
tenaci zegt
Wat een dikke blepper! Heel gaaf dit
alloallo zegt
Is de G90 niet een klasse hoger dan de RS6 (a6). De g90 concurreert met de Audi a8
Johanneke zegt
Heerlijk ding, hopelijk verkoopt ie een beetje.
ty5550 zegt
Vind hem eigelijk ook wel heel dik. Maar wel gigantisch.
iphonistvongates zegt
Sora 3.7 heeft een Koreaanse BMW M5 Touring in de kleur Irish Racing Grün gecreëerd die 8 dagen per week in de sportschool heeft getraind en NEIN zei tegen anabole steroïden.
rogerzz zegt
Hmm, de wielbasis lijkt te lang of de verhouding lijkt te gerekt. De RS6 ziet er dik uit, dit een beetje als een lange lijkwagen. Groot fan van dikke stations, RS4/6 en m3/m5 stations en AMG E’s, Panamera’s, maar dit ziet er in mijn optiek nog niet goed genoeg uit.
Wel dikker dan alle KIA’s die er bestaan, dat dan weer wel.