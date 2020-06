Waarom de Autosalon van Genève 2021 niet doorgaat

De belangrijkste autoshow ging dit jaar niet door. Ook volgend jaar zal de Autosalon van Genève 2021 niet georganiseerd worden. Dit is waarom.

Als je een groot evenement gaat organiseren wil je één ding in elk geval niet hebben. En dat zijn vraagtekens. Helaas zijn vraagtekens in deze tijden van corona onvermijdelijk. Zolang er nog geen hapklare oplossing is, hoeven we geen grote evenementen in een afgesloten ruimte te verwachten.

Om een groot evenement te organiseren is een strakke planning nodig. Het committee van de Autosalon van Genève is de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereidingen op een eventuele editie in 2021. De knoop is nu doorgehakt, het gaat simpelweg niet gebeuren. Daar zijn een paar redenen voor.

De organisatie heeft als eerste gepeild bij de merken of er een animo is. Je kunt immers doodleuk zo’n show organiseren. Als er vervolgens geen hond komt opdagen is het weggegooid geld. De meeste merken hebben aangegeven het niet te zien zitten om aanwezig te zijn bij een GIMS 2021. Wel spreken ze de hoop uit voor GIMS 2022. Omdat er nog zoveel vraagtekens zijn omtrent enorme bijeenkomsten willen bedrijven de gok niet wagen.

Een tweede reden heeft te maken met de doekoe. Het afzeggen van GIMS 2020 zorgde voor een enorme financiële klap voor de organisatie. Het kanton van Genève was bereid een lening te verstrekken van omgerekend zo’n 10 miljoen euro aan de organisatie. Hier waren echter strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moest omgerekend 935.000 euro uiterlijk in juni 2021 terugbetaald worden. Dat kon de organisatie niet garanderen en dus ging de lening niet door.

En daarom gaat er achter de schermen een grote verandering gebeuren. Het is de enige hoop op een toekomst van de Autosalon van Genève. Het committee en stichting “Salon International de l’Automobile” zal verkocht worden aan Palexpo SA. Alle rechten van GIMS komen daarmee in handen van Palexpo SA. Waarom de toekomst van het event zo belangrijk is heeft te maken met de lokale economie. De normaal gesproken jaarlijkse Autosalon van Genève levert de economie de kanton van Genève een geschat bedrag van 200 miljoen CHF op. Het is dan ook het grootste publieke event van Zwitserland. Nu het doek is gevallen voor de Autosalon van Genève 2021 zijn de ogen gericht op 2022.

Foto: Audi ABT Q8 in Genève 2019