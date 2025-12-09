Hoonigan gaat ondersteboven in nieuwe Gymkhana

Dat is wel een hele slechte vertaling van Down Under.

Australië dus.

Het is weer zover: Hoonigan heeft een nieuwe Gymkhana online gezet en ditmaal gaan ze Down Under. Travis Pastrana is opnieuw de man achter het stuur en deze nieuwe editie stelt niet teleur. Dit is zijn derde Gymkhana-film en uiteraard weer over de top, zoals je hoopt.

Hoonigan mag los in Australië

De keuze voor Australië is geen toeval. Dit is het land waar het woord “hoon” is uitgevonden. De hoofdpersoon, naast Pastrana zelf, is de Subaru “Brataroo” 9500 Turbo. Een 1978 Subaru BRAT die door Subaru of America en Vermont SportsCar is omgebouwd tot een beest van een auto.

De 2.0-liter viercilinder boxer levert 670 pk en 920 Nm aan koppel. De pk’s vliegen eruit tot boven de 9.500 toeren. Ja, wij vragen ons ook af hoe dit heel blijft. Daarbovenop kreeg de Brataroo de meest actieve aerodynamica die ooit op een Gymkhana-auto is geschroefd.

En dat blijkt, want in de film hangt hij met twee wielen boven het water aan een pier, springt hij bijna 49 meter over een canyon heen en besluit hij ook nog even een meer te ‘waterskiën’ met zijn auto. Je moet het vooral even zien, we gaan niet alles voorkauwen.

Zoals bij elke grote Gymkhana-productie, komen er weer allerlei bekende gezichten voorbij. Toby Price, tweevoudig Dakar-winnaar, komt even buurten. Chris “Atko” Atkinson schuift aan namens het Subaru WRC-verleden. Nitro Circus BMX’ers Ryan Williams, Jaie Toohey en Will Brown duiken eveneens op.

Hommage aan Block en afscheid van Pastrana

Het project heeft nog een emotionele laag. De crew wilde jaren geleden al in Australië filmen, maar kreeg toen nul op het rekest. Nu, tien jaar later, mocht het eindelijk. De film is bovendien Pastrana’s laatste in de serie. Een waardig afscheid.

“Aussie Shred” brengt tegelijk een subtiele ode aan Ken Block, de man die Gymkhana groot maakte en waarvan de geest nog altijd zichtbaar door elke camerahoek en donutsliert waait. Je checkt de video op de YouTubes.