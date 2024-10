Dit is Kia’s eerste pick-up, vernoemd naar een Nederlander

Kia betreedt een nieuw segment: dat van de pick-ups.

Kia kennen we vooral van de cross-overs, die natuurlijk niet bedoeld zijn als echte werkpaarden. De Koreanen gaan nu echter een nieuw segment betreden, want ze presenteren hun eerste pick-up.

Zoals collega @Loek in april al kon vertellen krijgt het nieuwe model een Nederlandse naam. De kersverse pick-up heet namelijk Kia Tasman. Deze naam is afgeleid van Tasmanië, maar het is nu dus letterlijk de achternaam geworden van diens ontdekker, Abel Tasman.

De Kia Tasman heeft dezelfde moderne designtaal als de elektrische modellen, maar het is zeker geen EV9 met een laadbak. De Tasman is juist een old school pick-up met een ladderchassis. Overigens zijn er in de neus ook wel wat retro-elementen aan te wijzen, wat anno 2024 helemaal in is bij terreinwagens en pick-ups.

Naar Amerikaanse maatstaven is de Kia Tasman een redelijk compacte pick-up, met een lengte van 5,41 meter. Dat is iets groter dan een Ford Ranger, maar kleiner dan een F-150. De laadbak is 1,51 meter lang en de pick-up heeft een laadvermogen van 1.195 kg. Het trekgewicht bedraagt 3.500 kg.

Qua aandrijflijnen is het ook een old school pick-up: je kunt kiezen uit een benzinemotor of een dieselmotor, zonder enige vorm van elektrificatie. De benzinemotor is een 2,5 liter viercilinder met turbo, die 281 pk en 421 Nm levert. De 2.2 diesel is goed voor 210 pk en 441 Nm aan koppel. De Tasman is verkrijgbaar met zowel 2WD als AWD.

Deze ouderwetse pick-up met een ladderchassis en dieselmotor heeft wel gewoon een hartstikke modern interieur. Op het dashboard prijkt een breed scherm, wat eigenlijk bestaat uit drie losse schermen. Optioneel is de auto ook te krijgen met premium Harman Kardon-audio.

Ondanks de Nederlandse naam lijkt de Kia Tasman niet bedoeld te zijn voor Nederland. De auto wordt eerst gelanceerd in Zuid-Korea, en vervolgens in Australië, Afrika en het Midden-Oosten. Daarmee slaat de Tasman dus niet alleen Europa over, maar ook de VS.